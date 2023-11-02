От всего сердца

Хирурги Восточно-Казахстанской областной больницы ювелирно выполнили сложную операцию на открытом сердце.

Как отмечают в пресс-службе областного управления здравоохранения, у пациентки было много сопутствующих заболеваний – тяжёлая артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса, анемия. Поэтому изначально ей было рекомендовано лечение в Научном кардио-

центре в Астане. Однако она пришла на приём с желанием оперироваться именно в областной больнице.

– Мы провели дополнительные исследования, выявили, что состояние женщины немного улучшилось, и решили оперировать здесь, – рассказал врач-кардиохирург Дастан Кадырбаев. – Сначала её госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Полное обследование выявило атеросклероз сосудов шеи, стеноз внутренней сонной артерии – очень опасное для жизни состояние. После консилиума с сосудистыми хирургами, кардиологами и реаниматологами, учитывая риски возможных осложнений, было решено провести маммаро-коронарное шунтирование на работающем сердце.

Сложную операцию, требующую большого опыта и мастерства, успешно провели Дастан Кадырбаев и Чингиз Балтабеков. Она длилась 2,5 часа. За это время хирурги создали обходной путь для кровотока, минуя забитую коронарную артерию. Для шунта (нового сосуда) была взята грудная артерия самой пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали из больницы. Предстоит восстановление в реабилитационном центре. После этого, через три месяца, рекомендовано стентирование внутренней сонной артерии в отделении сосудистой хирургии областной больницы.

– Я рада, что у нас в городе работают настоящие профессионалы. Они спасают людей, дарят им шанс на жизнь, – говорит 71-летняя жительница Глубоковского района Светлана Бехметьева. – Хочу выразить огромную благодарность кардиохирургам, которые выполнили сложнейшую операцию, всему медперсоналу отделения за профессионализм и заботу.

Андрей Морозов

Пресс-служба управления здравоохранения