«Золотой» стандарт диагностики

В Восточном Казахстане впервые провели ФКС под наркозом на уровне районной больницы.

Для диагностики болезней кишечника используется особый вид эндоскопического обследования – фиброколоноскопия (ФКС). Обычно эта процедура проводится с применением местной анестезии, однако в отдельных случаях требуется применение наркоза.

Если несколько лет назад найти в регионе специалистов для проведения колоноскопии под наркозом было сложно, то сейчас это обследование можно сделать во многих медучреждениях, в том числе и в районных.

Фиброколоноскопия проводится при подозрении на различные заболевания желудочно-кишечного тракта, таких как язва, колит, непроходимость кишечника, полипы, раковые опухоли, воспалительные заболевания.

Недавно в Тарбагатайской районной больнице впервые была проведена фиброколоноскопия под наркозом.

Врач анестезиолог-реаниматолог районной больницы Айнур Чилибаева в ноябре прошлого года прошла стажировку по данному методу исследования в клинике Латвии в рамках программы трёхуровневой системы переподготовки врачей, разработанной и запущенной руководством региона.

– Раньше для прохождения такого исследования наши пациенты направлялись в областной центр, теперь видео-ФКС-обследование под наркозом доступно у нас в районе. Многие считают эту процедуру болезненной, тем самым затягивая диагностику. Однако это чревато возникновением целого спектра различных патологических процессов и заболеваний ЖКТ, – отметила Айнур Чилибаева.

Врачи 4-й горбольницы одними из первых в области начали применять видеоэзофагогастродуоденоскопию (ВГДС). Данный метод эндоскопического обследования позволяет визуально оценить внутреннюю поверхность прямой, сигмовидной и толстой кишки до купола слепой кишки. В настоящий момент ВГДС не имеет аналогов и успешно применяется во всём мире для диагностики целого спектра различных патологических процессов и заболеваний. Метод применяется при обследовании как взрослых, так и детей.

По словам заведующего отделением лучевой и функциональной диагностики, врача хирурга-эндоскописта Адиля Жадринова, за последнее время в медучреждении было проведено более тысячи обследований эндоскопическим методом без наркоза и порядка 60 – под наркозом.

Как пояснил медик, для осмотра используется гибкий тонкий эндоскоп с цифровой камерой, с помощью которой увеличенное изображение передаётся на монитор. В ходе исследования возможно проведение биопсии и некоторых лечебных манипуляций – удаление полипов, купирование кровотечения, а в некоторых случаях – введение лекарственных препаратов. И теперь, к слову, те, кого пугала малоприятная процедура, могут пройти её под наркозом.

После колоноскопии пребывание в стационаре не предполагается, пациент покидает больницу в тот же день. Применяемые для наркоза препараты выводятся из организма в течение нескольких часов.

– Мужчины и женщины в возрасте 50–70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, должны проходить обследование на раннее выявление колоректального рака не реже одного раза в два года, – говорит Адиль Жадринов. – На диагностику направляет участковый врач поликлиники, после уточнения диагноза пациент направляется к гастроэнтерологу или хирургу. Для участников системы ОСМС процедура бесплатная.

Медики также напоминают, что необходимо заблаговременно проверить свой статус «застрахованности» и факт прикрепления к поликлинике. Эти два условия очень важны не только для прохождения скринингов, но и для своевременного получения медицинских услуг и лекарственного обеспечения.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено УЗ ВКО