Золотая стратегия

На Бакырчикском горнодобывающем предприятии в октябре этого года выдали

40-ю тонну золота в концентрате.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Год назад на обогатительной фабрике была проведена оптимизация технологического процесса для повышения процента извлечения драгоценного металла из руды. Сотрудники фабрики сами разработали и внедрили инженерную схему. В итоге коэффициент золотоизвлечения на сегодня составляет более 88 процентов.

– Грамотный коллектив, который вкладывается в общее дело, – залог успеха, – говорит начальник обогатительной фабрики Фарид Галимов. – При том что годовая производительность фабрики 2 млн тонн руды в год, в этом году мы взяли обязательство переработать 2,2 млн тонн. Для этого была модернизирована фабрика: расширили отделение обезвоживания, установили четвёртую линию сушки концентрата. Судя по текущим результатам, с повышенным планом справимся.

Главный обогатитель Бакырчикского горнодобывающего предприятия Виталий Бейм отмечает, что за три года на обогатительной фабрике извлечено золота в концентрате как минимум 5 тонн из 40 за счёт увеличенного объёма переработки и повышенного коэффициента извлечения.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК

Обогатительная фабрика почти полностью укомплектована работниками из ближайших посёлков – Ауэзова и Шалабая. Золотоносное месторождение Бакырчик разрабатывается с 50-х годов ХХ века, поэтому многие жители района владеют специальностями горного профиля.

Когда в 90-е годы горные работы были приостановлены, люди вынуждены были искать заработок на стороне. А после пуска Бакырчикского горнодобывающего предприятия с радостью вернулись в родные края.

– Я уроженка Ауэзова, – говорит начальник ОТК Дильнара Макенова. – Кроме меня в отделе технического контроля большинство – местные жители. Мы очень ждали возобновления работы производства. И в январе 2018 года, придя на фабрику, я участвовала в её запуске.

Мастер ОТК Людмила Приходько – из числа старожилов посёлка Ауэзов. За более трёх десятилетий работы на месторождении Бакырчик в качестве обогатителя, затем начальника опытной перерабатывающей фабрики, она стала свидетелем разнообразных подходов к извлечению золота. Однако ранее не удавалось достичь рентабельного уровня промышленной переработки бакырчикской руды.

Особенность переработки руд этого месторождения связана с тем, что золото здесь очень тонко вкраплено в кристаллическую решётку сульфидных минералов: пирита и арсенопирита. Второй преградой является содержащийся в рудах органический углерод. Поэтому подобные руды называют рудами «двойной упорности».

– Честно говоря, я и поначалу сомневалась в возможности возрождения производства, – признаётся Людмила Николаевна. – Но мои опасения развеялись ещё на этапе подготовки к запуску фабрики. К нам приехали специалисты «Полиметалла», профессионалы высочайшего уровня: начальник обогатительной фабрики Надир Галимов, главный энергетик Максим Хворост, другие специалисты. Образовалась профессиональная инженерная команда.

ЛУЧШИЙ ВКЛАД – В ЛЮДЕЙ

Если кратко описывать процесс переработки упорной руды Бакырчика, то конечной продукцией обогатительной фабрики являются два вида золотоносного концентрата – низко- и высокоуглеродистый.

Первые год-полтора после запуска фабрики инженерный коллектив вместе с поставщиком оборудования, компанией Outotec, занимался различными переустройствами технологического процесса, в том числе для повышения выпуска низкоуглеродистого концентрата. Это неустанная творческая работа способствовала сплочённости коллектива.

Старший технолог обогатительной фабрики Берик Танин констатирует, что за эти три года значительно прибавил в мастерстве. Если на прежнем месте работы он имел дело только с флотацией, то на БГП пришлось изучить целый ряд процессов: от крупного дробления до затаривания концентрата.

– Любые проблемы, которые возникают на фабрике, решаются быстро, потому что у нас очень толковый, легко обучаемый коллектив. Флотаторы, технологи, энергетики – все работают в унисон, – отмечает начальник смены Алибек Надрханов.

Гордится успехами предприятия начальник участка дробления и измельчения Марат Омарханов. По его словам, первый год работы фабрики во время процесса пуско-наладки, бывало, инженеры сутками оставались на рабочем месте, чтобы контролировать процесс. Но в итоге за первый год выдали десять тонн золота, а за три года – 40 тонн!

– Высокие стандарты работы на нашем предприятии проявляются во всём – от организации производственных процессов до отношения к региону, в котором ведутся работы, – подчёркивает Людмила Приходько. – Немаловажен вклад предприятия в социальную сферу Жарминского района. Наш рабочий посёлок Ауэзов преобразился, заработал детский сад, улучшились условия в школе и больнице, для досуга детей и в плане благоустройства делается очень многое. Без преувеличения можно сказать: у нас началась другая жизнь!

Очень тепло люди отзываются о первом начальнике фабрики Надире Галимове, которого в ноябре 2020 перевели на другое предприятие. Он впечатлил не только подходом к делу (наладить производство с нуля не каждый сможет!), но и человеческими качествами.

Надиру Азатовичу благодарна малообеспеченная семья из посёлка Ауэзов. Зная о её тяжёлом финансовом положении, он приобрёл трёхкомнатную квартиру, отремонтировал и подарил её сельчанам. Сделал это не напоказ, а по велению души.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено БГП

Жарминский район