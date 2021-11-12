Золотая россыпь талантов

Известный не только в Алтае, но далеко за его пределами образцовый ансамбль танца «Зыряночка» вернулся с ХI международного конкурса-фестиваля творчества «Германия – Казахстан» с триумфальным успехом – юные артисты стали обладателями высшей награды – Супер-Гран-при.

Мы уже рассказывали о талантах из этого города, которым удалось добиться большого успеха и признания. Неоднократно ансамбль «Зыряночка» становился победителем и призёром как республиканских, так и международных танцевальных состязаний.

На этот раз танцевальный коллектив покорил ХI международный конкурс-фестиваль творчества «Германия – Казахстан». Мероприятие, основной целью которого является популяризация казахской национальной культуры на международном уровне, укрепление культурных связей казахстанских коллективов со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также выявление и поощрение талантливых и одарённых ребят, прошло в Нур-Султане.

Из всех участников жюри покорил ансамбль из Алтая, который завоевал самые высокие награды, включая Супер-Гран-при конкурса.

– В конкурсе-фестивале принимали участие младшая, средняя и старшая возрастные группы, – рассказала хореограф «Зыряночки» Наталья Алтымбаева. – Всего 62 участника. Коллектив представил девять номеров. С одним сольным номером – татарским танцем «Попрыгунья» – выступила Дарья Пойта.

Обычно на конкурсы отправляют одну возрастную группу, однако, учитывая, что артисты были вынуждены на время санитарных ограничений прервать свои выступления, участников оказалось больше. К слову, как и наград. Ребята завоевали несколько Гран-при: за танец «Немецкая полька» в возрастной категории от 10 до 12 лет, за белорусский народный танец «Козлята» в возрастной категории от 10 до 12 лет, за болгарский народный танец в возрастной категории от 13 до 16 лет и за индийский танец в возрастной категории от 16 до 19 лет.

Танцоры из Алтая были настроены решительно. Они не оставили соперникам шанса, заняв первое место за танец «Малявка» в возрастной категории от 10 до 12 лет, танец «Шаманы» и «В путь» в возрастной категории от 16 до 19 лет.

Профессионализмом, исполнительским мастерством и артистичностью отличался сольный номер Дарьи Пойта. За что юная артистка также была удостоена первого места.

Если читатель уже считает награды танцевального коллектива, то спешим сообщить, на этом они не заканчиваются. Самую высшую награду международного конкурса-фестиваля – супер-Гран-при – также получили ребята из «Зыряночки» в возрастной категории от 13 до 16 лет за «Северный танец».

– Ансамбль не подвёл и выступил достойно, – подчеркнула Наталья Алтымбаева. – В очередной раз прославил свою малую родину. Конечно, артисты сильно переживали, однако они настолько профессионально подошли к выступлению, что смогли скрыть внешнее волнение и выложиться на все сто процентов.

Стоит отметить, что без внимания не остались и наставники ансамбля «Зыряночка». Руководителю Зое Дузбаевой вручили кубок и сертификат как лучшему педагогу. Хореографы – Наталья Алтымбаева и Татьяна Кононова также удостоены сертификатов.

Для ребят же приятным бонусом стала экскурсия по Нур-Султану. Однако долго отдыхать артисты себе не позволили. В планах – новые победы и достижения, а к ним нужно серьёзно подготовиться.

Александра Исаева

Фото предоставлено ансамблем «Зыряночка»

Район Алтай