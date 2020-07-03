Золотая осень жизни

Как живут на государственном обеспечении пожилые люди и лица с особыми потребностями? Какими услугами они пользуются?

О деятельности Первомайского центра специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области рассказал его директор Ерболат Ошакбаев.

Учреждение действует уже 20 лет и предназначено для оказания помощи пожилым и лицам с особыми потребностями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Общая вместимость центра – 105 человек, – сообщил Ерболат Кумарканович. – На сегодняшний день на государственном обеспечении находится 99, из них 19 тружеников тыла и 20 – с особыми потребностями.

ХОРОШО КАК ДОМА

В центре подопечные получают комплекс бытовых, медицинских, психологических, трудовых, культурных, экономических и правовых услуг. Работа учреждения построена так, чтобы каждый чувствовал себя как дома, в кругу родных и близких людей. Хорошее настроение и веселый смех подтверждают, что жильцам здесь комфортно. Им предоставляется жилая комната на двоих с санузлом, кладовой, лоджией и необходимой мебелью.

– При размещении получателей услуг учитываются состояние их здоровья, возрастные особенности, психологическая совместимость, уровень личностного развития и социализации, – пояснил Ерболат Ошакбаев.

У всех жильцов центра разные судьбы. Кто-то остался без собственного жилья, не имеет родственников, у других родные и близкие далеко и не могут забрать их к себе, а от некоторых отказались… Людмиле Вороновой 73 года. Пару лет назад в ее жизни случился трагический случай – сгорели дом и хозпостройки. Идти было некуда, добрые люди рассказали про центр оказания специальных социальных услуг и помогли устроиться. Здесь у нее начался новый этап в жизни.

– Мне кажется, что у нас всем хорошо, – отметила Людмила Владимировна, – созданы все условия, персонал доброжелательный, отзывчивый. Я нашла новые увлечения: занимаюсь бисероплетением, пою в хоре, слежу за порядком в огороде. В этом году меня направляют в Выдриху в санаторий «Уба». В общем, живу и радуюсь.

Стоит отметить, что семейным парам предоставляется отдельная комната. Всего в центре проживают десять семей. Одна образовалась в его стенах. Анатолий Чертовский и Татьяна Гуляева стали молодоженами в 70 лет. Как они сами шутят, любви все возрасты покорны. Анатолий Денисович занимается цветоводством, а Татьяна Ивановна пишет стихи. Пара отмечает, что в центре они чувствуют себя действительно как дома.

– Мне с первых дней здесь нравится, – поделилась Татьяна Гуляева, – персонал к нам относится как к родным бабушке и дедушке. С директором и вовсе доверительные отношения, можем обо всем на свете с ним поговорить.

Проверим

ЗДОРОВЬЕ

Главным богатством человека и индикатором полноценной жизни является здоровье. В центре этому вопросу уделяется особое внимание. Медосмотр, анализы, исследования – вот далеко не полный перечень процедур, которые назначаются при первичном осмотре поступившего.

Ежегодно подопечные центра проходят флюорографическое исследование, получают консультации узких специалистов, курсы поддерживающей и восстановительной терапии, диспансерное наблюдение и лечение, а также снабжаются необходимыми лекарственными препаратами, им предоставляется возможность санаторно-курортного лечения. Для экстренных случаев функционирует тревожная кнопка вызова медработника, который круглосуточно дежурит на медицинском посту.

Для проведения интенсивного ухода и терапии имеется паллиативное отделение, которое расположено рядом с медицинским постом. В отделении находятся 23 человека, которым требуется особое внимание

– Услугополучатели проходят обследование у ведущих специалистов нашей области, – отметил Ерболат Ошакбаев. – Есть договоренность с клиникой микрохирургии глаза. Шести пациентам бесплатно проведут обследование, при необходимости – операцию.

По согласованию с врачом подопечные учреждения занимаются лечебной физкультурой. К слову, для них оборудован спортивный зал. Есть случаи, когда благодаря грамотной работе медперсонала пенсионеры, которые вообще не двигались, встали на ноги и сейчас посещают занятия ЛФК.

Кроме того, в центре оказывается психологическая поддержка. Функционирует комната психологической разгрузки, где все получают позитивные эмоции и общаются. Занятия направлены на укрепление психического здоровья и поддержание уровня социального взаимодействия.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Важная составляющая работы центра – обеспечение проживающих в нем полноценным питанием. Оно четырехразовое, соответствует всем рекомендациям врачей. Меню составляется на неделю с учетом специфики заболеваний подопечных и с соблюдением сбалансированности (калорийность, норма). Только свежие продукты, овощи, фрукты и ягоды с собственного огорода, который находится на прилегающей к центру территории.

Для тех, кто желает приготовить сам, есть кухня. На каждом этаже имеются термопоты для кипячения воды.

– Получатели услуг полностью обеспечены бытовым обслуживанием – стирка, сушка, глажка, дезинфекция нательного белья, одежды, постельных принадлежностей, – подчеркнул директор центра. – Есть условия для самообслуживания клиентов, не утративших бытовые навыки, – в каждой комнате горячая вода и плита в комнате социально-бытовой ориентации.

На первом этаже расположена баня. Также для удобства жильцов центра работает парикмахерская.

ДОСУГ –

ДЕЛО ТОНКОЕ

Жизнь в центре весьма насыщенная. Для каждого предусмотрено занятие по душе. Предлагаются различные виды трудовой деятельности, в которой участвуют подопечные. При вовлечении в трудотерапию учитываются состояние их здоровья и рекомендации врачей. Они также занимаются различными видами рукоделия: бисероплетением, вязанием, плетением из газет, рисуют картины, выжигают. Оказывают посильную помощь в пищеблоке, работают на усадьбе, дежурят на вахте и занимаются многими другими хлопотами, которые позволяют им чувствовать себя нужными и важными.

Например, электрик в прошлом Иван Григорьевич Томилин и сейчас не оставляет свое ремесло: то лампочку заменит, то розетку починит, а бывает, что и сломанную мелкую бытовую технику вернет к жизни. Для тех, кто хочет работать на земле, выделяются участки, на которых высаживают клубнику, малину, смородину, помидоры, огурцы и другие огородные растения. Сами занимаются заготовкой варенья и засолкой.

Любителям чтения радушно открывает двери библиотека, в актовом зале под аккомпанемент фортепиано звучат песни из разного репертуара, проходят различные праздничные мероприятия. Для общения с родственниками есть компьютерный класс с доступом к Интернету и телефонная связь.

СТАНЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ

Для улучшения условий проживания в этом году по государственной программе «Дорожная карта занятости – 2020» реализуются два проекта. Установка вентиляционной системы на общую сумму 5,2 млн тенге. Работы выполнены на 50 процентов. Остекление лоджий и балконов по европейским стандартам. На эти цели предусмотрено 17,2 млн тенге.

В следующем году на очереди ремонт здания по европейским стандартам, обновление мебели и постельных принадлежностей.

Не остается без внимания благоустройство прилегающей территории, общая площадь которой восемь гектаров. Здесь уже есть небольшой пруд, беседка, мангал… В планах сделать фонтанную зону с архитектурными объектами, посадить аллею из роз, ели.

Для этих целей привлекаются дизайнерские организации, занимающиеся уличным оформлением, также планируется заключить соглашение с ВКГТУ им. Д. Серикбаева, чтобы выпускники вуза предложили свои проекты по облагораживанию территории центра.

Также центр участвует в международном конкурсе по программе «Корни травы», реализуемой Правительством Японии. Подготовлено два проекта – на приобретение специальной машины для лиц с особыми потребностями и оборудования для физиолечения. Современное оснащение позволит качественно оказывать медуслуги жителям центра. Сейчас проекты находятся на стадии рассмотрения.

– Планов очень много, – резюмирует Ерболат Ошакбаев. – Надеемся, все они воплотятся в жизнь, и наши подопечные будут чувствовать себя как на курорте.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук

Шемонаихинский район