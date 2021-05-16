Знатоки истории Казахстана

Школьница из Аягозского района Еркежан Оразгалиева выиграла грант на обучение в одном из ведущих вузов региона, победив в областной предметной олимпиаде.

Олимпиада «Туған жер. Туған ел. Туған глобал» проводится в области традиционно. В ней принимают участие сотни школьников из всех районов и городов Восточного Казахстана. На кону не только новый опыт и проверка накопленных знаний, но и грант ректора Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова.

Состязание учащихся было проведено в онлайн-режиме Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования ВКО совместно с ВКУ им. С. Аманжолова в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

В этом году предметную олимпиаду посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

– Ежегодное мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку одарённых учащихся, а также приобщение школьников к краеведческому образованию, формирование гражданственности и патриотизма путём стимулирования к изучению историко-культурного наследия родного края, – отметила директор ВК НМЦ РОиДО «Дарын» Гаухар Рахимжанова.

Олимпиада проводится в три этапа: внутришкольный, отборочный районный/городской и областной. По итогам первых двух этапов 200 учащихся 8 – 11 классов получили путёвку в финал.

В областном этапе участникам нужно было преодолеть два тура – олимпиаду по истории Казахстана в форме онлайн-тестирования и защиту презентаций «Летопись Независимости Казахстана: основные достижения». При этом презентации должны были раскрыть одну из указанных тем – это «30 лет мира и созидания», «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания – новая веха в развитии казахстанского общества», «Казахстанская культура в современном мире», «Социально-экономическое развитие Казахстана в годы Независимости». От участников требовалась хорошая теоретическая подготовка, детальное изучение истории становления государства.

Призёрами олимпиады стали 55 школьников. Дипломами первой степени награждены семь учащихся, второй – 18, третьей степени – 29.

Гран-при завоевала одиннадцатиклассница городской казахской школы-лицея из Аягозского района Еркежан Оразгалиева. Ей присуждён грант ректора Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова на образовательную программу «История».

Стоит отметить, на получение гранта ВКУ им. С. Аманжолова на образовательные программы «История», «История и цифровая гуманитаристика» могли претендовать лишь учащиеся 11 классов, выбравшие для сдачи Единого национального тестирования предметы «Всемирная история» и «География».

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова