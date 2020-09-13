Знания с доставкой на дом 

Школьников Восточно-Казахстанской области обеспечивают компьютерной техникой.

Ещё в преддверии нового учебного года в регионе проанализировали обеспеченность школьников компьютерной техникой. На сегодняшний день более 22 тысяч учеников не имеют дома компьютеров. Свыше 17 тысяч из них получили их во временное пользование для учёбы в дистанционном формате, остальные 5712 детей обретают знания в штатном режиме.

– Мы уже закупили 2572 компьютера, – сказала руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. – Также Правительство Республики Казахстан выделило средства на закуп 26509 единиц компьютерной техники на сумму 4,1 млрд тенге.

Для обеспечения прозрачности закупа техники создана рабочая группа под руководством председателя проектного офиса Adaldyq alańy. В неё вошли представители партии Nur Otan, областного маслихата, Управления координации занятости и социальных программ ВКО, местных общественных организаций по защите прав детей, а также попечительского совета, родительской общественности и молодежных организаций. Отметим, что поставщик уже определён. Сейчас ведётся поставка компьютерной техники, которая завершится 15 сентября.

В первую очередь компьютерами обеспечат детей из многодетных и малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями, а также отличников учёбы. Остальные направят в районные школы, в которых за последние пять лет техника не обновлялась.

Также в Восточно-Казахстанской области ведётся работа по улучшению скорости Интернета в 52 населённых пунктах, где проживают дети школьного возраста.

– На эти цели по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова выделено 136,6 миллиона тенге, – подчеркнула Сайрангуль Жумадилова. – На сегодняшний день работа в этом направлении завершается.

Помимо этого, на каналах «Балапан» и «Ел арна» транслируются телеуроки. Их расписание размещается ежедневно на сайте и в социальных сетях управления образования.

Напомним, что из 647 школ 261 работает в дистанционном формате. Каждая из них обеспечена цифровыми образовательными ресурсами. На сегодня 225 учебных заведений подключены к платформе Оnline mektep.kz, 42 – Daryn.online.kz, две специализированные школы – Edupage.kz.

– Оnline mektep.kz и Daryn.online.kz – цифровая образовательная среда, в которой сочетаются онлайн- и офлайн-обучение с возможностью комбинирования разных видов ресурсов, — резюмировала Сайрангуль Жумадилова. – Через платформы можно узнать расписание, дать домашнее задание, проверить и выставить оценки. Также действует онлайн-чат и есть возможность проводить уроки в виде конференции.

Добавим, что для работы с цифровыми образовательными платформами летом учителя прошли онлайн-курсы «Учусь учить дистанционно».

Александра Исаева