Зима экзаменует коммунальщиков

Зима по календарю началась только сегодня. Тем не менее, восточноказахстанцы уже успели «насладиться» лютыми морозами и метелями, а коммунальные службы региона вынуждены порой работать в авральном режиме.

В Риддере всё ещё сохраняется чрезвычайное положение. Напомним, его ввели с 6 ноября, после полной остановки котельного цеха. Все эти несколько тревожных недель здесь в круглосуточном режиме работают ремонтно-восстановительные бригады, прибывшие из Усть-Каменогорска. За это время оперативный штаб по ликвидации ЧС под председательством акима ВКО Даниала Ахметова выявил массу проблем как локального, так и системного характера. Часть из них, которые можно исправить и решить в условиях работы теплоэлектроцентрали, решены или до сих пор решаются.

Так, в настоящий момент на Риддер ТЭЦ работают четыре котла, один из которых – высокого давления.

– На данный момент температура подачи тепла составляет 70° С, а обратки 50° С. Сейчас производим запуск котла высокого давления № 4 после устранения ранее выявленных ошибок. В случае благополучного запуска он будет работать на общую городскую систему, – сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой.

Градоначальник также отметил, что в Риддере в круглосуточном режиме продолжаются работы по восстановлению котла высокого давления № 5, ремонт которого должен быть завершён к 5 декабря. Как только все работы будут закончены, начнётся его запуск.

Не распространяйте фейки!

Казалось бы, даже в самые суровые зимы жители Усть-Каменогорска никогда не жаловались на отсутствие тепла или какие-то другие коммунальные проблемы. Однако 28 ноября многие начали отмечать, что в их квартирах заметно похолодало. И тут же посыпались жалобы в социальных сетях. Устькаменогорцы стали обращать внимание на показатели термометров в своих квартирах.

Как оказалось, в связи с понижением температуры наружного воздуха в областном центре увеличилась циркуляция сетевой воды на 1000 тонн, что и повлияло на снижение её температуры. Вследствие этого на ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» из-за некорректной работы датчиков произошло отключение котлоагрегата № 15. Но уже в 10:05 он был вновь включён в работу.

Этот, прямо скажем, незначительный случай, тем не менее, дал повод для возникновения необоснованных слухов о якобы аварийной ситуации на ТЭЦ, которые мгновенно облетели весь город.

«Информация не соответствует действительности», – опровергло слухи руководство ТОО «УК ТЭЦ».

По словам старшего дежурного инженера станции Евгения Васильева, в данный момент Усть-Каменогорская ТЭЦ работает в штатном режиме. И поводов для опасений нет никаких.

– На Усть-Каменогорской ТЭЦ в работе находится семь котлоагрегатов и шесть трубоагрегатов. А также проводится плановый ремонт двух котлоагрегатов. С целью повышения температуры сетевой воды руководство ТЭЦ совместно с подрядной организацией приняли решение об увеличении количества персонала для проведения ремонта. Также для увеличения показателей сетевой воды была снижена генерация станции. В ближайшее время, после завершения ремонта и включения оборудования в работу, температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику тепловой сети, – прокомментировал он.

По состоянию на 29 ноября ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» сообщила, что температура сетевой воды составляет 90ºС.

«Учитывая низкую температуру воздуха (ночью до -35 – -40 градусов), вся мощность станции направлена на повышение температурного режима до 100 градусов», – сообщила пресс-служба теплоснабжающего предприятия.

Отметим, что на других теплоисточниках Усть-Каменогорска нештатных ситуаций не происходило. Так, технический директор АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Асхат Букатов заверил, что на восьми котельных, состоящих на балансе их предприятия, отклонений по температурному и гидравлическому режимам нет. Действительно, жалоб от жителей таких районов Усть-Каменогорска, как Аэропорт, Меновное, Ново-Ахмирово, КШТ и ряда других, которые обслуживает АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», не поступало.

Точно так же, как и от абонентов, получающих тепло от Согринской ТЭЦ.

Тем не менее, вчера представители теплоснабжающей компании ещё раз официально прокомментировали ситуацию на специально организованном брифинге.

Так, по сообщению директора по ремонтам ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Токтара Актайлакова, особых или нештатных ситуаций на предприятии не происходило. Все котлы после ремонта работают в штатном режиме.

Однако в связи с похолоданием, наблюдается увеличение объёма циркуляции воды на тысячу тонн в час. Как известно, этот объём надо греть, что приводит к незначительному понижению температуры общей массы воды и, соответственно, подачи тепла. Это может быть связано с тем, что подключаются новые потребители, вводятся новые площади, изменился режим эксплуатации, слив воды и другие причины.

– Данную ситуацию мы называем технологическими нарушениями второй степени, – проинформировал Токтар Актайлаков. – Проверка потери воды остаётся за пределами ответственности нашего предприятия.

Утечки устранили

Однако не только тепловые сети и теплоисточники выходят из строя в лютые морозы. Влияние низких температур сказывается и на оборудовании водопроводных сетей. Так, с 4 до 5 утра 29 ноября по ул. Мызы из-за кратковременного прекращения подачи электроэнергии произошёл сбой системы автоматики. Аварийные бригады ГКП «Өскемен Водоканал» в кратчайший срок восстановили работу системы. И параллельно дорожные службы занялись расчисткой залитой водой проезжей части.

Кроме того, в эти морозные дни аварийные бригады водоснабжающей организации неоднократно выезжали на вызовы по устранению порывов водопроводных сетей. Например, в связи с устранением утечки холодной воды на трубопроводе диаметром 100 мм по ул. Ползунова, 11 27 ноября было произведено кратковременное аварийное отключение холодного водоснабжения в п. Шмелёв Лог, ул. Багратиона, ул. Димитрова, ул. Железнодорожная, ул. Жукова, ул. Кутузова, ул. Лазо, ул. Ползунова, ул. Тельмана, ул. Рылеева, пер. Партизанский и ул. Суворова. Чтобы обеспечить жителей этого микрорайона питьевой водой, был организован подвоз в автоцистернах и сбор заявок от жителей. Также были устранены порывы водопроводных сетей по пр. Сатпаева, 53 и по ул. Ярославская, 36.

Энергоактивы вернутся в госсобственность

То, что коммунальные службы сталкиваются с подобными проблемами, – следствие изношенности сетей. И это явление сегодня характерно для всех городов и регионов республики. Так, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, на текущий момент средний показатель износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет 53%. При этом за последние семь лет удалось снизить общий показатель износа на 13%.

По данным Республиканского кризисного центра МЧС РК и МИО, с начала отопительного сезона 2022-2023 годов в республике уже зафиксировано 26 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения. Сбой на автономных котельных зафиксирован в Акмолинской и Алматинской областях. Аварии на сетях теплоснабжения произошли в Жетысуской – 1, Карагандинской – 7, Павлодарской областях – 1, а также в Астане – 1 и Алматы – 1. Порывы на сетях водоснабжения произошли в Абайской – 1, Акмолинской – 2, Алматинской – 1, Карагандинской – 1, Улытауской – 1 и Павлодарской областях – 1, а также в ВКО – 1, ЗКО – 1, СКО – 2 и в Астане – 2.

«Общая протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет порядка 119 тыс. км. С 2015 по 2022 годы из разных источников финансирования на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено 344 млрд тенге. В результате построено и реконструировано 3 667 км инженерных сетей, а общий износ снизился с 65% до 53%. До конца 2022 года показатель планируется снизить до 51%. В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году общий показатель износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения должен быть уменьшен до 45%», – сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

При этом в Минэнерго отметили, что средний возраст казахстанских теплоэлектроцентралей составляет 61 год. Из них почти 76% ТЭЦ в стране отработали больше 50 лет. По оценкам специалистов, средний износ основного оборудования ТЭЦ в Казахстане составляет 66%.

При этом, по данным Министерства энергетики РК, в республике больше половины теплоэлектроцентралей находятся в частных руках. Из 37-ми действующих ТЭЦ только десять принадлежат государству: в Туркестанской области, Семее, Уральске, Аркалыке, Таразе, Шахтинске и столице. Ещё пять работают при участии государства. Оставшиеся 22 ТЭЦ, в том числе и расположенные на территории ВКО, находятся в руках частников.

«В Правительстве уже прорабатывают вопрос передачи ряда ТЭЦ в государственную собственность. Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-министру рассмотреть возможность возвращения проблемных энергоактивов в собственность государства», – сообщает Минэнерго РК.

Екатерина Гуляева, Ерик Абитов

Фото ТОО «УК ТЭЦ»