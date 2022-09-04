Журналисты о государственном языке

В Восточно-Казахстанской области подвели итоги конкурса «Государственный язык и средства массовой информации» среди журналистов региона.

В областном конкурсе принимали участие профессиональные журналисты, творческие группы и средства массовой информации, опубликовавшие острые и актуальные, критические материалы о развитии и расширении сферы применения государственного языка.

Свои материалы участники направляли по трём номинациям: «Лучшая статья», «Лучшая телепрограмма» и «Лучшая публикация в социальных сетях». Конкурсные работы должны были соответствовать заданной тематике и быть опубликованными в течение этого года. Также жюри обращало внимание на глубокий анализ вопроса, достоверность информации и мастерство подачи материала.

Творческое состязание среди представителей СМИ и блогеров организовано Восточно-Казахстанским лингвистическим центром Управления культуры ВКО.

– Конкурс проведён в рамках регионального плана мероприятий по выполнению Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы и в честь празднования 150-летия со дня рождения Ахмета Байтурсынова, – отметили организаторы. – Мероприятие нацелено на популяризацию государственной языковой политики в казахоязычных и русскоязычных средствах массовой информации, усиление роли СМИ в создании толерантной языковой среды.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло в Усть-Каменогорске в преддверии Дня языков народа Казахстана. По решению жюри победа в номинации «Лучшая статья» была присуждена обозревателю областной газеты «Рудный Алтай» Гульжан Естаевой. В номинации «Лучшая телепрограмма» победу одержала журналистка телеканала Altai Сая Солтанова. А блогер Ермек Курмангалиев победил в номинации «Лучшая публикация в социальных сетях». Все они были награждены дипломами и ценными подарками.

– Наряду с другими важными темами на страницах нашей газеты публикуются материалы о вопросах государственного языка, развитии полиязычия, возможностях бесплатного и качественного изучения языков в регионе, а ещё вдохновляющие интервью с полиглотами-земляками. Также в прошлом году мы работали над серией уроков по изучению казахского языка. Каждый четверг под рубрикой специальный проект в «Рудном Алтае» публиковались правила, задания, тексты, диалоги и лексический минимум в качестве базы для освоения определённой разговорной темы, – рассказала Гульжан Естаева.

Ания Есмухамет

Фото ВК лингвистического центра