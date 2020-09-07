Основа национального самосознания 

Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своём языке и имеет свою литературу, говорил известный публицист и общественный деятель Ахмет Байтурсынулы.

Этой цитате уже много лет, но она актуальна до сих пор. Родился основоположник казахского языкознания 5 сентября. В 2018 году эта дата объявлена Днём языков народа Казахстана. Вот уже третий год подряд вся страна отмечает сей важный праздник. Редакция «Рудного Алтая» узнала о реализации языковой политики в области, работе областной ономастической комиссии и о том, где восточноказахстанцы могут пройти языковые курсы. Об этом нам рассказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова.

– В этом году стартовала Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы. В чём заключается её суть?

– Языковая политика – это та сфера, которая требует повышенного внимания. В своё время этот вопрос волновал алашординцев во главе с Алиханом Бокейхановым, и по сей день он остается актуальным.

За последние 20 лет в стране приняты и реализованы три государственные программы. Первая была рассчитана на 2001–2010 годы, вторая – на 2011–2019 годы. Их продолжением стала Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020−2025 годы, утверждённая Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2019 года № 1045.

Предстоящие пять лет – это очень важный период. Ведь программа направлена на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита, дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, обеспечение полноценного функционирования казахского языка как государственного. Согласно этому документу предполагается, что в 2025 году доля населения, владеющего государственным языком, достигнет 95 процентов, доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации – 79 процентов, а доля населения, владеющего тремя языками, – 31 процента.

Система мероприятий ориентирована в основном на взрослое население с частичным охватом в дошкольных, школьных, средних специальных и высших учебных заведениях.

– Не секрет, что сейчас ошибки в рекламе, на этикетках и вывесках на государственном языке, к сожалению, становятся нормой. Решится ли эта проблема в рамках программы?

– Программой предусмотрена разработка орфографического словаря, справочника по правописанию, нового орфоэпического словаря казахского языка и других изданий. На их основе планируется привести в порядок визуальную информацию, в том числе вывески, объявления, рекламу, прейскуранты, ценники и так далее. Будет тщательно изучен вопрос усовершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих визуальную информацию.

Вместе с тем будет налажена система развития технологий по автоматизации перевода и редактированию текстов на казахском языке, написанных на латинографическом алфавите, а также разработка IT-программ и текстовых редакторов, проверяющих такие тексты. Появятся адаптированные клавиатуры с латинской графикой.

– Будет ли изменена ономастика в соответствии с латиницей?

– Да, это тоже является одной из задач. В первую очередь будет проведена полная стандартизация наименований на основе латинской графики. После – популяризация новых наименований. Также на латиницу переведут международные названия и коды городов, в частности, в сферах авиа- и железнодорожных сообщений. Не останется без внимания продвижение новых наименований географических объектов в системах и сервисах навигации, международных базах данных. Ожидается расширение и сервисное обеспечение электронной базы ономастических единиц.

– Какие результаты в сфере ономастики уже достигнуты?

– В рамках 75-летия Великой Победы проведена работа по присвоению улицам имён участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также в районе Алтай были переименованы село Первороссийское и одноимённый сельский округ. Нынешнее название выбрано в честь Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Восточно-Казахстанской области Павла Полянского.

В прошлом году изменились названия девяти объектов и 124 улиц. В текущем году переименованы 36 улиц. Кроме того, было опубликовано Постановление Правительства РК о присвоении наименования и переименовании 21 объекта.

– Расскажите подробнее, какие объекты теперь носят новые названия?

– В основном изменились наименования организаций образования. Также в этом списке есть международный аэропорт Семея, который назван в честь Абая.

В Усть-Каменогорске гимназии № 38 с углубленным изучением английского языка присвоено имя Льва Гумилёва, средней школе № 39 – Ыбырая Алтынсарина, Восточно-Казахстанскому гуманитарному колледжу – Абая. В Семее средняя общеобразовательная школа № 47 названа именем Ахмета Байтурсынулы, гимназия № 37 города Семей – Ыбырая Алтынсарина, средняя общеобразовательная школа № 39 – Алихана Бокейхана, средняя общеобразовательная школа № 34 – Бауыржана Момышулы и средняя общеобразовательная школа

№ 2 – Каныша Сатбаева.

Изменения коснулись и Шемонаихинского района. Теперь средняя общеобразовательная школа № 5 носит имя Ахмета Байтурсынулы, а общеобразовательная средняя школа № 4 – Шакарима.

В Семее Пригородная средняя общеобразовательная школа стала средней общеобразовательной школой имени Жусипбека Аймауытова, Аксуатская средняя школа № 2 в Тарбагатайском районе – средней школой имени Кожагелды батыра, в Бескарагайском районе Березовская средняя школа – средней школой Бозтал, а Больше-Владимировская средняя школа – средней школой имени Кайрата Рыскулбекова. Теперь Красношемонаихинская основная средняя школа в Шемонаихинском районе называется как основная средняя школа имени Ыбырая Алтынсарина, Михайловская общеобразовательная средняя школа – общеобразовательная средняя школа имени Чокана Валиханова.

Несколько школ Глубоковского района тоже стали называться по-другому. Среди них средняя школа Прапорщиково – ныне средняя школа имени Динмухамеда Кунаева, Переваловская средняя школа – средняя школа имени Малика Габдуллина, Бобровская средняя школа – средняя школа имени Ахмета Байтурсынулы, Ушановская средняя школа – средняя школа имени Бауыржана Момышулы.

– Проводятся ли в регионе курсы по изучению государственного и других языков?

– На базе 12 языковых учебных центров, работающих в области, организованы курсы английского языка. В прошлом году обучение прошли 1655 человек, в этом году иностранный язык осваивают – 1125. В кружках, созданных при предприятиях и организациях, занятия посещают 7,5 тысячи восточноказахстанцев, а в частных центрах – 3,5 тысячи.

В Школе возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана, а также в кружках по изучению языков разных этносов, организованных в городах и районах, свой родной язык учат представители 11 этносов.

Кроме того, создаются словари, учебники, программы по обучению казахскому языку на основе латинской графики и родных языков других этносов. Восточноказахстанским лингвистическим центром уже выпущены два учебных пособия, восемь вспомогательных пособий, одно методическое руководство и диск сборника «Жаңа әліпбиді меңгертуге арналған қосымша сабақтар» («Дополнительные уроки для освоения нового алфавита»).

– С момента утверждения программы прошло девять месяцев, наверняка, в области прошли интересные события в её рамках?

– Действительно, было организовано много мероприятий, однако в связи с пандемией все они переведены в онлайн-формат. В том числе обучающие семинары и тренинги для методистов областных, городских, районных центров обучения языкам и учителей казахского языка.

В мае был организован областной конкурс имени Ахмета Байтурсынулы «Үздік оқытушы» («Лучший преподаватель»). В борьбу за это почётное звание вступили девять участников. В результате обладателем Гран-при стала преподаватель Школы возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана акимата города Усть-Каменогорска Гульнур Курмангалиева и получила путёвку на участие в республиканском туре.

В феврале-марте проходило открытое обсуждение по усовершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики. Был рассмотрен проект алфавита, утвержденный рабочими группами орфографической, методической, терминологической и по IT-сопровождению при Национальной комиссии. В работе участвовали более ста филологов, директоров центров обучения языкам, тренеров-преподавателей. Мнения и предложения учёных направлены в Комитет по языковой политике Министерства культуры и спорта РК.

Также проводятся различные состязания, посвященные юбилею Абая Кунанбайулы. Это областной конкурс по написанию эссе «Абайдың тілі – адамзаттың рухани қазынасы» («Язык Абая – духовное богатство человечества»), викторина в социальных сетях «Абайды оқы, таңырқа» («Читай Абая, восхищайся»). Организованы Абайские чтения среди молодёжи разных этносов, победительницей которых стала Диана Богуцкая из Глубоковского района.

В августе на территории области стартовал месячник «Тілдер шеруі» («Парад языков»), посвященный Дню языков народа Казахстана. Продлится он до 24 сентября. А 1 сентября началась неделя «Тіл – тірегім, соғып тұрған жүрегім» («Язык – моя опора, моё бьющееся сердце») среди центров обучения языкам региона, в ходе которой будут проведены различные мероприятия в онлайн-режиме.

– Что пожелаете нашим читателям в День языков народа Казахстана?

– Поздравляю восточноказахстанцев с этим значимым праздником. В области в мире и согласии проживают представители более ста национальностей и этносов. Созданы все условия для сохранения их культуры и изучения родного языка.

В этот день хочу пожелать всем здоровья, благополучия и успехов. Любите свой родной язык и занимайтесь освоением иностранных!

По заказу Управления

по развитию языков ВКО