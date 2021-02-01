Живи без страха!

Онкологи ВКО многопрофильного Центра онкологии и хирургии приглашают жителей области на бесплатное обследование. С собой необходимо иметь лишь удостоверение личности и маску, направление от врачей поликлиник не требуется.

Как известно, злокачественные новообразования нередко длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Это является причиной позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики и эффективного лечения больных.

Всех, кто хочет быть уверен в своём здоровье, врачи приглашают на день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний, который состоится в субботу, 6 февраля, с 9.00 до 13.00 часов.

Высококвалифицированные врачи-клиницисты будут проводить профилактическое обследование всех самостоятельно обратившихся по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, поликлиника.

Телефоны для справок: +7 (705) 853-11-77, 8 (7232) 70-59-22, 8 (7232) 70-59-76, 8 (7232) 74-26-98, 8 (7232) 74-28-35.

Бахыт Сарсембаева

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