Живая вода из Волшебного озера 

Легенда о живой и мёртвой воде мигом всплывает в памяти при самом первом посещении Рахмановских ключей. Разве это не чудо, когда из-под толщи земли днём и ночью неустанно бьют горячие источники. В зимний или летний день их тёплое дыхание парит в воздухе. Целебная вода источает свою энергию и силу.

Сегодня это место по-прежнему является известной здравницей, а также центром внимания гостей и туристов. Кто здесь однажды побывал, старается вернуться вновь. Такое притяжение у алтайских гор, лесов и голубых озер! Если возвращение не всегда возможно, остаётся страстное желание. Хранить в себе о том прекрасные воспоминания.

СКАЗКА И БЫЛЬ

Есть самые разные версии по поводу обнаружения и открытия чудодейственных источников. Общепринято, что все они связаны с человеком и благородным маралом. С охотником и раненым зверем, которого исцелило озеро. Всё это имеет полное право на жизнь. Поскольку в краю, овеянном легендами, тесно переплетаются быль и сказка. Нет явных границ между мечтой и грубой реальностью. Не потому ли на стыке мечты и обычной жизни, в пограничном состоянии рождаются идеи светлые? Они вдохновляют на творчество, труд, вселяют веру в добро.

В чём заключен уникум живой и мёртвой воды? Одна из них врачует болезни людей изнутри, отогревает сердце. Другая вода заживляет открытые раны, ссадины. Так нам преподносились их свойства в сказочных произведениях. В обычной жизни волшебные мотивы не исчезли, краски не поблекли. Хотя всё перелилось в чуть иную плоскость, более приземлённую и практичную. Притом не утратило налёт некоторой таинственности, порождая сонм вопросов, вызывая неиссякаемый интерес у чутких сердцем людей. Природное достояние имеет все шансы сегодня подняться не менее чем до уровня несомненного алтайского бренда.

ТЕМА БИЗНЕСА

У горячих родников и холодного озера свои плюсы и нюансы. Нужно к ним подойти с умом. Не всем и не всё на пользу. Природа шепчет, что любое лекарство не во вред, если это по назначению. Иначе оно может превратиться в свою противоположность. Важен баланс, чувство меры. В этом «повинна» особенная энергетика и природная сила. У зелёной аптеки, радоновых источников и пантов марала.

Именно этой экзотикой привлекает туристов и гостей Катон-Карагайский район. Радоновые и пантовые ванны. В старинной легенде так причудливо связаны два бренда. И даже при желании нельзя отделить одно от другого. Оба они через века не претерпели заметной трансформации. Поныне играют важную роль, имеют прикладное значение. Фигурируют не просто в сказках и преданиях. В стиле времени и рыночной экономики стали сферой приложения рук. Объектом изучения делового сообщества, субъектом экзотического бизнеса, эксклюзивного вида услуг. Одним словом, полноценный туристический продукт Востока.

РЕТРОСПЕКТИВА

Знаковое место – как человек. Всегда помнится первое знакомство. Потом – не последняя, а крайняя встреча. На Рахмановских ключах впервые мы оказались лет 30 назад. Поводом стало нерядовое событие для горного района. В строй вводили новую ЛЭП. В таёжный уголок протянули государственную линию электропередачи. Прежде энергию и свет вырабатывали дизельные генераторы. С той поры край стал частью единой энергосистемы области и страны.

Проект поражал воображение. Ниточку ЛЭП тянули через горы, ущелья и болота. Там чаще ступала не нога человека, а лапа медведя. При монтаже – сплошной экстрим. Опоры и конструкции поднимали в горы на вертолётах. Об операции мы отсняли на УКТВ специальный видеофильм. Его нет-нет и показывали в честь праздника монтажников. Подрядную компанию возглавлял Анатолий Тунников. Личность высокого полёта, почётный гражданин города Усть-Каменогорска. Он оставил добрый след на земле.

«Рудный Алтай» представлял Владлен Шустер. До сих пор помним его статью, как образец, почти лекало для молодых авторов. Кратко, образно и по сути. Удивило его умение подметить «изюминку». Монтажники работали вахтовым методом, жили в лесу. Приручили детёныша сурка. Тот не боялся людей. Любил шоколадные конфеты. Суровым мужикам не до сантиментов. Однако они возили сурчонку из дома гостинцы. Даже имя придумали ему.

У монтажников завязались братские узы с местным населением. По ходу они переросли во взаимное шефство. Город тогда помог селу канатным мостом через Бухтарму. Взамен узкой подвесной переправы смонтировал мост на тросах для проезда легковых автомобилей, для пешеходов.

На церемонии открытия ЛЭП были первые лица как области, так и двух районов: Катон-Карагайского и Зыряновского (ныне — район Алтай). Тогда ещё отмечена важность проекта и объекта. Будущее отдалённого района зависит от развития инфраструктуры. Тема и сейчас не сходит с повестки дня. Потенциал сферы туризма неизмеримо высок. Время лишь подтвердило этот постулат. Отрасль стала точкой приложения сил и средств. Однако ещё не сказала в экономике своего веского слова. Возможно, что инвестиционный дождь в сферу туризма и идентичная отдача – дело вполне реальной перспективы.

С тех пор миновало тридцать лет. При современном убыстренном ритме – отрезок времени не очень большой. Однако как знать! Столько событий спрессовано в нём! В иное время их без преувеличения хватило бы на целый век.

ЗАВТРАК ТУРИСТА

На Рахмановском озере позднее мы бывали не один раз. Воздушными и земными маршрутами. В разное время года. Зимой, весной, летом, осенью. Цели и причины тоже самые разные. Однажды приехали на фестиваль туристов. Застали поколение, уже познавшее романтику походов на природу. Вечерние костры, песни под гитару, известные хиты бардов. Ночёвки в палатках, вкус «завтрака туриста». Разговоры без конца. Обязательно о горе Белухе, где в данный момент идёт на восхождение группа альпинистов. В реале – это «горние выси», мечта побывать на Горе. Попытаться взойти на её вершину. На восходителей здесь потом смотрели как на небожителей, сошедших с Олимпа.

Общая атмосфера вселяла трепет. Создавала ореол недосягаемости главных вершин Алтая. Учитывая элемент некойсакральности, присутствия чего-то мистического. Всё это припомнится позднее. Когда доведётся волею судьбы увидеть вблизи самую высокую и загадочную гору. Лицом к лицу. Однако это уже будет другая тема. На наших глазах экспедиция, спустившись с гор, окуналась в горячие источники. Где найдётся подобный коктейль, микс из впечатлений от пребывания на Белухе. Вкупе с жаркой ванной после обретения под ногами твёрдой почвы.

ТОЧКИ СЪЁМКИ

Издавна в Восточном Казахстане имеются богатые традиции в сфере туризма. Действовали на общественных началах туристические клубы. Многие их члены работали на крупных предприятиях. На природе люди чувствовали себя как дома. С их помощью мы открыли для себя многие обязательные пункты программы туристов. Вдоль левого берега Рахмановского озера есть необычный водопад. Он состоит из четырёх каскадов. Носит название «Волосы Вероники». Настоящая удача для фотографа, если сумеет вместить его в один выразительный кадр. Добираются до него пешком по берегу или на лодке, если время дорого.

Есть ещё один впечатляющий водопад. Находится это далеко внизу. Увидите его вы на обратном пути. Справа от дороги ведёт тропинка к реке, вытекающей из двух озер. Перед вами площадка и пейзаж – сюжет, который узнаете по многочисленным фотографиям разных мастеров. Одно и то же бревно, перекинутое через русло на другой берег. Одним словом, «пристрелянное» место для фотосъемки.

Туристы в большинстве своём дают им свои названия. По левую сторону большого Рахмановского озера есть перевал. Почему-то его называют Радостным. Уверяем, что нет особой эйфории во время крутого подъёма на него. В летний сезон там косят сено местные жители. Вокруг растут вековые сосны. Кругом ещё густые заросли кипрея. Стоит только взойти на вершину – и будет вам счастье! Оттуда видна двуглавая Белуха. Разве это не радость? Для создания достойного портфолио тут настоящее раздолье.

И на камнях растут деревья. Это название фильма из прошлого. Пронзительный мотив одиночества явственно звучит при виде сиротливой берёзки, растущей на скале. Она находится на середине подъёма вдоль автодороги на Рахмановское озеро. Жажда жизни! Фраза Ирвинга Стоуна, так озаглавившего свой знаменитый роман. Это дерево, пустившее корни на голом камне, колоритнее смотрится осенью. Тогда золотая её листва пылает факелом на ветру.

ШАНС НА ОТДЫХ

Выходит, что у местных людей не жизнь, а сплошной курорт? Если бы так! Поездки авторов – тоже по работе. Не личная прихоть. А жаль, если вдуматься. Мало нам знать и говорить о местной природе. Не мешало бы самим иметь возможность и желание для экскурсий и отдыха в своих краях. Иначе получится, что у воды и без воды. Тут уже есть сдвиги. На местный турпродукт пробуждается спрос. Тогда крайняя поездка на волшебное озеро ещё впереди?