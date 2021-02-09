Жалоба через свайп

В Казахстане запустили мобильное приложение для сообщений о правонарушениях.

Помимо этого, через приложение можно уведомить о фактах коррупции или вымогательства сотрудников полиции.

– Одной из задач, стоящих перед Министерством внутренних дел РК, является создание современной, технологичной, пользующейся доверием граждан системы органов внутренних дел, – отметил на своей странице в социальной сети Facebook министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. – В рамках реализации концепции «слышащего государства» мы официально запускаем новый удобный для населения сервис – мобильное приложение «102».

Он отметил, что при современном уровне развития технологий любая информация распространяется практически молниеносно. И министерство стремится, чтобы такой же молниеносной была реакция полиции на сообщения от граждан.

Операторы Центров оперативного управления полиции обрабатывают порядка тысячи сообщений, поступающих на канал 102. Но в то же время бывают ситуации, когда о происшествии сообщается не в полицию, а в социальные сети. Обычно очевидцы публикуют фото или видео с места событий на своих страницах или отправляют в популярные городские паблики и сообщества.

– Эти происшествия выявляются нашими специалистами при мониторинге социальных сетей. При этом теряется драгоценное время, которое могло быть использовано сотрудниками полиции для пресечения правонарушения или раскрытия преступления «по горячим следам», – отметил министр внутренних дел страны. – Именно поэтому возникла идея разработать специальный сервис, который позволит полицейским оперативнее реагировать на происшествия и сообщения граждан.

Мобильное приложение Министерства внутренних дел «102» позволяет отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото, видео с места происшествия. Также имеется возможность совершать видеозвонки. При этом определяется местоположение позвонившего, а операторы ЦОУ могут видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования. Через приложение можно обратиться в службу собственной безопасности МВД в случае столкновения с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

– Мы ожидаем, что при помощи приложения и благодаря нашим совместным усилиям повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить, – считает Ерлан Тургумбаев. – Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо. Только совместными усилиями мы создадим безопасное и нетерпимое к правонарушениям общество.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников