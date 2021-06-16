Земляки подарили дом

В Аягозском районе прошла благотворительная акция, ставшая достойным примером для подражания.

Жители посёлка Актогай построили и подарили дом своей землячке, коренной местной жительнице Розе Дуйсегуловой.

Она уже отпраздновала новоселье в своём трёхкомнатном частном доме. Радости её нет предела. Ведь всю свою сознательную жизнь женщина работала в железнодорожной отрасли, на метеостанции. Наблюдала за погодой и всегда мечтала о собственном жилье.

– Я глубоко признательна всем людям, причастным к этому благому поступку, – говорит она. – Так сложилась жизнь, что у меня нет семьи и собственного жилья. Не было возможности его получить или, тем более, приобрести. Хочу выразить огромную благодарность за оказанное мне внимание и такую серьёзную поддержку.

Так, благодаря отзывчивым людям одинокая женщина Роза Дуйсегулова, чей возраст давно перешагнул за 60 лет, стала обладателем собственного жилья. Среди тех, кто активно в этом участвовал и собирал средства на строительство дома, – Әлинұр Қасымханова, Нұргүл Игіманова, Семихан Сағындықова, Сәния Сағындықова, Жанар Садықова, Сандира Ержанқызы, Ұлан Жасболаев, Аян Қайдаров, Талғат Төлеген и другие неравнодушные актогайцы.

Посёлок Актогай расположен в 122 км к юго-западу от районного центра. Округ относится к крупным населённым пунктам района. Численность местного населения здесь составляет 6251 человек.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район