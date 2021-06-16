Марафон добрых дел

Земляки подарили дом

16.06.2021
26

В Аягозском районе прошла благотворительная акция, ставшая достойным примером для подражания.

Жители посёлка Актогай построили и подарили дом своей землячке, коренной местной жительнице Розе Дуйсегуловой.

Она уже отпраздновала новоселье в своём трёхкомнатном частном доме. Радости её нет предела. Ведь всю свою сознательную жизнь женщина работала в железнодорожной отрасли, на метеостанции. Наблюдала за погодой и всегда мечтала о собственном жилье.

– Я глубоко признательна всем людям, причастным к этому благому поступку, – говорит она. – Так сложилась жизнь, что у меня нет семьи и собственного жилья. Не было возможности его получить или, тем более, приобрести. Хочу выразить огромную благодарность за оказанное мне внимание и такую серьёзную поддержку.

Так, благодаря отзывчивым людям одинокая женщина Роза Дуйсегулова, чей возраст давно перешагнул за 60 лет, стала обладателем собственного жилья. Среди тех, кто активно в этом участвовал и собирал средства на строительство дома, – Әлинұр Қасымханова, Нұргүл Игіманова, Семихан Сағындықова, Сәния Сағындықова, Жанар Садықова, Сандира Ержанқызы, Ұлан Жасболаев, Аян Қайдаров, Талғат Төлеген и другие неравнодушные актогайцы.

Посёлок Актогай расположен в 122 км к юго-западу от районного центра. Округ относится к крупным населённым пунктам района. Численность местного населения здесь составляет 6251 человек.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район

Теги
16.06.2021
26

Еще новости

Чтобы мир стал лучше

15.06.2021

Благотворительный жест

30.05.2021

Творить добро легко

28.05.2021

Доброта, милосердие и уважение

20.05.2021
Back to top button