Земля в дело

В Восточном Казахстане идёт обширная кампания по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность. 18,5 тысячи гектаров земли, возвращённых в прошлом году, уже вовлечено в оборот.

Весной прошлого года Президент поручил до конца 2023 года возвратить в государственную собственность 10 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

– В прошлом году в Восточном Казахстане в государственную собственность возвращено 100,6 тысячи га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них на сегодняшний день вовлечено в оборот 18,5 тысячи га, в том числе 15,6 тысячи га предоставлено гражданам, агроформированиям – 2,9 тысячи га. Возвращённые земли в приоритетном порядке предоставляются местному населению для выпаса скота личного подворья, – сообщила руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис.

В целях доступности населению информации о возвращённых землях в Министерстве сельского хозяйства разработали геосервис jerkarta.gharysh.kz, где размещена интерактивная карта возвращённых неиспользуемых земель. Кроме того, эти сведения также есть на областном геопортале vkomap.kz.

Выявление неиспользуемых земель сельхозназначения проводилось посредством космического мониторинга на веб-портале Ғарыш-Сапары. По области было зафиксировано 760,5 тысячи га. Однако местными исполнительными органами городов и районов факты неиспользования земель подтверждены только по 508,8 тысячи. Материалы направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами для проведения профилактического контроля без посещения субъектов.

Работа по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается. В 2023 году утверждён План возврата земель площадью 120 тыс. га в разрезе городов и районов.

Из них на сегодняшний день в государственную собственность возвращено 93,3 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 65,8 тыс. га – за счёт добровольного отказа землепользователей от своих земельных участков, 21,1 тыс. га – за счёт окончания сроков аренды, 1,5 тыс. га – за счёт отмены решений местных исполнительных органов, принятых с нарушениями. Пять тысяч гектаров принудительно изъяты по решению суда.

Из возвращённых в текущем году земель 3,9 тыс. га вовлечены в оборот, в том числе 3,8 тыс. предоставлены гражданам и 0,1 тыс. га – агроформированиям.

Определён список из 598 земельных участков, сроки землепользования которых истекают в текущем году. Его направили в отделы земельных отношений районов и городов области для контроля и принятия своевременных мер по продлению срока либо возврату земель в государственную собственность.

Меруерт Бахтиярова