Зелёный свет для бизнеса

В ВКО около 12 тысяч субъектов бизнеса подали заявки на возобновление деятельности после карантина.

По данным пресс-службы ПП ВКО, уже 11 700 предпринимателей в регионе подали заявки на открытие бизнеса в уведомительном порядке. Почти 9 200 заявок одобрены, и бизнес приступил к работе.

Большинство субъектов бизнеса сосредоточено в двух крупнейших городах Восточного Казахстана. С 17 августа в Усть-Каменогорске заявки на возобновление деятельности подали более пяти тысяч предпринимателей. В Семее – свыше 1 780.

При этом платформа постоянно совершенствуется, в функционал добавляются виды бизнеса, ранее не учтённые разработчиком, внедряются новые опции для удобства предпринимателей. Так, в выпадающем списке строка «объекты свыше 500 кв. метров» заменена на строку «объекты свыше 2 000 кв. метров» в целях охвата большего числа представителей данной категории.

На сайте добавили функцию, позволяющую сотрудникам органов санэпиднадзора удалять разрешения, выданные автоматически, с комментариями о причине удаления. О данном действии предприниматель получает письмо на свой e-mail, а также уведомление в виде SMS.

В отдельной вкладке теперь находятся представители крестьянских и фермерских хозяйств. Их деятельность также возобновляется в уведомительном порядке.

Кроме того, в функционал добавлены объекты финансового рынка, общественный транспорт, пассажирские перевозки (общественный автомобильный транспорт). По данным видам деятельности можно приступать к работе в уведомительном порядке.

Согласно статистике обращений предпринимателей в службу поддержки НПП «Атамекен» 1432, был составлен список отсутствующих на сайте видов деятельности. Это продовольственные, непродовольственные склады, непассажирские грузоперевозки, транспортно-экспедиторские перевозки, аптеки и фармацевтические компании, интернет-магазины, курьерские службы, АЗС и оптовая реализация ГСМ, лифтовые хозяйства, охранные службы, сбор и переработка вторсырья (отходов).

– Данный список направлен в Министерство здравоохранения РК для пополнения функционала сайта, – пояснили в областной Палате предпринимателей.

Марк Касымов