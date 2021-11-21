Зелёные города – уже реальность

Состоялось стартовое совещание по подготовке планов действий «Зелёный город» для Усть-Каменогорска и Семея.

Совещание с участием представителей Европейского банка реконструкции и развития проходило в онлайн-формате на платформе ZOOM. Ключевая цель встречи – информирование партнёров по проекту и представителей общественности о содержании и возможностях участия в подготовке индивидуальных планов действий «Зелёный город» (ПДЗГ) для двух крупнейших городов Восточного Казахстана.

– Мы знаем, что в программе ЕБРР «Зелёный город» участвуют уже 52 города в Европе, Азии и Африке, включая Алматы. Рад, что наши два города – Усть-Каменогорск и Семей – теперь тоже полноправные участники программы, – отметил заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов.

В рамках программы каждый город готовит индивидуальный план действий, используя методологию, подготовленную экспертами Европейского банка реконструкции и развития с помощью международных консультантов, специалистов в сфере городского планирования. Работать над подготовкой планов с акиматами и общественностью городов области будут консультанты компании Arup.

– Вопросы экологии и развития городов волнуют наших граждан. Поэтому я рассчитываю, что в ходе подготовки планов будут определены приоритетные экологические вопросы и предложены реалистичные меры и проекты для их решения. Прошу учесть задачу, которая стоит перед Казахстаном, – достичь нейтральности по выбросам углекислого газа к 2060 году, – добавил Нуржан Жумадилов.

Как подчеркнул в своём выступлении аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, вопросы качества городской среды – приоритет для горожан, а значит – и для акимата. Глава областного центра остановился на основных реализуемых проектах в сфере экологии и жилищно-коммунального хозяйства.

– Сформирована рабочая группа из числа сотрудников акимата. Мы будем обеспечивать плодотворное взаимодействие с командой консультантов в части обмена информацией для анализа и формирования плана действий, – сообщил Жаксылык Омар. – Город открыт для диалога и готов создать условия для эффективного участия представителей общественности на всех этапах разработки плана. Нам важно, чтобы и представители бизнеса, и активные граждане имели возможность высказать своё мнение и внести предложения.

Также рабочая группа по данному вопросу сформирована и в Семее. По словам заместителя акима Семея Димитрия Гарикова, у каждого города наряду с общими для всех проблемами есть и свои особенности, своя экологическая повестка, поэтому город рассчитывает, что план действий «Зелёный город» поможет определить приоритеты именно для Семея, используя опыт Усть-Каменогорска и других участников программы.

– Важно определить ожидания и учитывать имеющиеся возможности города, чтобы итоговый документ был реалистичным и выполнимым. Надеюсь, что привлечённые эксперты помогут увидеть ситуацию со стороны, предложат новые проекты и решения наших проблем, – сказал Димитрий Гариков.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития Бахтиёр Файзиев назвал Восточный Казахстан одним из ключевых партнёров банка.

– С 2014 года с момента подписания двухстороннего соглашения об усилении партнёрства между ЕБРР и Правительством РК мы профинансировали около 25 проектов, привлекая финансирование в размере 200 миллионов евро. Приблизительно такую же сумму Правительство Казахстана выделило на реализацию проектов в секторе инфраструктуры, – отметил он.

Представитель компании RWA Group Река Соос рассказала о примере плана действий «Зелёный город» для Алматы. Тонкости подготовки плана действий для Усть-Каменогорска и Семея раскрыл заместитель директора компании Arup Мэтт Кеннеди.

– План действий «Зелёный город» касается создания видения для городов, где мы оцениваем, проводим приоритизацию и предлагаем различные практичные «зелёные» действия, – подчеркнул Мэтт Кеннеди. – Примерами таких действий могут быть городская регенерация, транспортная мобильность, инфраструктурные улучшения. Мы работали с такими городами, как София, Зеница, Тирана, и работаем со Сплитом, Варшавой, Анкарой.

Процесс подготовки ПДЗГ состоит из нескольких этапов – подготовка и запуск проекта, сбор экологических и социальных данных, определение приоритетов экологических проблем, разработка действий, подготовка документа ПДЗГ. Завершающий этап – одобрение планов действий «Зелёный город» и реализация ожидается в конце 2022 года.

– Мы будем работать очень открыто. Конечный результат – это документ, который будет представлен общественности. В нём будут задаваться рамки и действия, определяться необходимые инвестиции, – отметил Мэтт Кеннеди.

По словам эксперта по взаимодействию и консультациям данного проекта Юлии Натаровой, принять участие в разработке плана действий помимо государственных структур в области экологии и ЖКХ могут общественные лидеры, активисты, НПО, местные сообщества, представители бизнеса.

Коммуницировать с командой экспертов, делиться мнением и предложениями горожане могут с помощью чата WhatsApp (87474248830) и электронной почты GCAPlan.VKO.2021@gmail.com. Также действуют Telegram-каналы – GCAP_UKa и GCAP_Semey.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции