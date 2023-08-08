Здоровый подход

Инсультный центр в Восточном Казахстане признан одним из лучших в стране.

Инсульт – это коварное заболевание, возникающее вследствие нарушения кровообращения головного мозга. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи и/или памяти.

Залог успешного лечения инсульта – оказание пациенту квалифицированной медицинской помощи в течение первых четырёх часов после случившегося и качественная реабилитация в последующий период.

Как сообщили в областном Управлении здравоохранения, республиканский координационный центр по проблемам инсульта АО «Национальный центр нейрохирургии» провёл конкурс среди региональных инсультных центров, по итогам которого в числе лидеров оказался ИЦ ВК областного специализированного медицинского центра. К слову, по всей стране создано 75 инсультных центров, четыре из которых работают в Астане.

В рамках конкурса деятельность инсультных центров оценивалась по многим параметрам. Особое внимание уделили качеству оказания медицинской помощи пациентам, профессионализму сотрудников и организационной составляющей.

– В инсультном центре ВК ОСМЦ лечат больных с острым нарушением мозгового кровообращения, поражением периферической и центральной нервной системы, а также проводят восстановительное лечение. Работает мультидисциплинарная бригада для проведения ранней реабилитации пациентов с нарушением двигательных функций. Именно она одновременно с основным лечением может спасти человека от инвалидности, – прокомментировала заведующая ИЦ ВК ОСМЦ Ирина Ширяева.

Кроме медикаментов, в основную программу лечения неврологических больных входят физиопроцедуры, массаж, лечебная физкультура, занятия с логопедом и психологом, при необходимости проводятся консультации с психиатром, а также смежными специалистами различного профиля – эндокринологами, кардиологами, хирургами, ревматологами и другими.

Согласно медицинской статистике Казахстана, в год инсульт переносят более 40 тысяч граждан, из них больше половины становятся инвалидами. Чаще всего пациенты, перенёсшие инсульт, нуждаются в посторонней помощи. Только около десяти процентов больных могут вернуться к полноценной жизни. Более 60 процентов пострадавших от инсульта – люди социально активного и трудоспособного возраста.

Бахыт Сарсембаева