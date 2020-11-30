Зарплата растёт? 

В регионе в третьем квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 180,8 тыс. тенге и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 13,6 процента. В реальном выражении увеличилась на 6,1 процента.

По данным Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, в отраслевой структуре самая высокая заработная плата отмечается у работников промышленности – 250,6 тыс. тенге, что на 38,6 процента выше среднеобластного уровня. На втором месте – работники профессиональной, научной и технической деятельности – 243,7 тыс. тенге (на 34,8 процента), на третьем – финансовой и страховой деятельности – 213,5 тыс. тенге (на 18,1 процента).

Также в этом списке находятся работники сферы операций с недвижимым имуществом – 115,4 тыс. тенге (на 36,2 процента), предоставления услуг по проживанию и питанию – 122,6 тыс. тенге (на 32,2 процента), искусства, развлечения и отдыха – 127,3 тыс. тенге (на 29,6 процента), предоставления прочих видов услуг – 127,9 тыс. тенге (на 29,2 процента).

– В региональном разрезе наиболее высокая заработная плата сложилась в Аягозском районе – 227,0 тыс. тенге, городах Риддер – 225,4 тыс. тенге, Курчатов – 212,3 тыс. тенге, Усть-Каменогорск – 196,8 тыс. тенге, – сообщили в Департаменте статистики ВКО. – Низкая в Курчумском, Тарбагатайском, Бескарагайском, Урджарском районах (на 25–31 процент ниже среднего уровня по области). В остальных регионах её размер колеблется от 140 до 194 тыс. тенге.

В третьем квартале этого года среднемесячная заработная плата по области сложилась ниже республиканского показателя на 11,5 процента.

Ания Есмухамет