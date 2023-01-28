Запустили тракт

На Риддер ТЭЦ после восстановления запустили основной тракт подачи угля, который вышел из строя в результате пожара, произошедшего на станции 19 января.

Как сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой, вечером 25 января были завершены все пусконаладочные работы на установленной новой транспортёрной ленте, она прошла испытание в тестовом режиме и уже сейчас работает на полную мощность, подавая уголь ко всем четырём действующим котлам. Благодаря этому температуру на выходе из системы удалось повысить с 54 до 62 градусов.

Кроме того, по информации акима города, закончены все электромеханические работы на резервном тракте подачи, сейчас ожидается закуп и поставка ещё одной транспортёрной ленты и другого необходимого оборудования, после чего дополнительный конвейер можно будет восстановить и, в случае необходимости, подключить в систему.

Дарья Штейн