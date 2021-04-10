Запишитесь на прививку

На вакцинацию от COVID-19 можно записаться онлайн самостоятельно.

В Казахстане запустили онлайн-запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Напомним, вакцинация началась в стране в феврале – на первом этапе прививки получали мед-

работники, на втором – педагоги и сотрудники силовых структур. С апреля вакцинация стала доступна для широких слоёв населения.

Как сообщили в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, запись доступна на портале «Электронного правительства» (egov.kz). Для получения этой услуги нужно авторизоваться на сайте и перейти по разделам (гражданам – здравоохранение – медицинская помощь), а после кликнуть «Заказать услугу онлайн». При подаче заявки таким способом нужно выбрать регион и медицинскую организацию. Собственно, после этого она поступит на рассмотрение (как пример) в поликлинику, которая их распределяет.

– Отметим, что для получения услуги через портал необходима электронно-цифровая подпись, – уточнили в пресс-службе филиала. – ЭЦП можно получить онлайн или в секторе самообслуживания ЦОНа.

После подачи заявки в разделе «История получения услуг» личного кабинета можно будет ознакомиться с уведомлением о её обработке. Непосредственно после распределения на портале можно будет увидеть дату и время посещения медицинской организации, также дополнительно придёт SMS-уведомление.

Отметим, что существуют противопоказания для вакцинации от COVID-19. Если: вам нет 18 лет, вы беременная или кормящая женщина, у вас имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, или у вас имеются тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, то получить прививку

не получится.

Процесс получения вакцины от КВИ по времени займёт примерно час, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Процесс вакцинации включает осмотр врача перед прививкой, подготовку препарата (вакцина хранится в замороженном виде и перед процедурой препарат необходимо разморозить). Также после вакцинации около получаса потребуется для наблюдения за состоянием человека, получившего вакцину.

Эта услуга бесплатна, рассмотрение заявки должно осуществляться медицинской организацией в течение одного рабочего дня.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников