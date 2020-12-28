Запас прочности энергетиков 

В свой профессиональный праздник отечественные энергетики обязательно вспоминают, что за ним последует самый короткий день в году. За которым придёт самая длинная ночь. Но тьма отступит перед светом, который обязательно зажжётся, благодаря нелёгким вахтам энергетиков.

Курчумский РЭС (район электросетей) АО «ВК РЭК» входит в Зайсанское кольцо электросетей, охватывающее территории Курчумского, Зай-санского, Тарбагатайского, Кокпектинского, Катон-Карагайского районов и района Алтай.

– В энергосистему Курчумского района входят 17 электрических подстанций, 1620 километров воздушных электролиний, 383 КТП (комплектных трансформаторных подстанций), – поясняет начальник РЭС Жандос Ожирканов. – Общая площадь обслуживания – 24 тысячи квадратных километров. В коллективе трудятся 104 человека. 80 процентов из них – это электромонтёры, главный обслуживающий энергосистему района персонал и оперативный ресурс организации.

Стоит отметить, что высоковольтные линии были подведены к Курчумскому району в 1973 году. Подключённые к ним первые подстанции находились в сёлах Чердояк и Кайнар. Высоковольтная линия Улкен Нарын – Чердояк по сложности рельефа и метеоусловиям занимает второе место в масштабах Казахстана. Во время её строительства металлоконструкции и опоры доставлялись на участок с пристани Куйган на вертолётах. Зимой из-за повреждений на линии случались аварийные отключения.

Рельеф и метеоусловия района добавляют трудностей в работу курчумских энергетиков. К примеру, упомянутого села Чердояк уже нет на карте района. Здесь не осталось ни одного жителя, есть только несколько сохранившихся домов. А электроподстанция есть и функционирует в штатном режиме.

– Наш ответственный за подстанцию специалист оставался там один, что небезопасно, – рассказывает руководитель энергетиков. – Мы вынуждены были перевести его в головное предприятие в Курчуме. Сейчас для проверки работы подстанции в Чердояке совершаются оперативные выезды в соответствии с графиком. В то же время эта подстанция является важным узлом всей энергосистемы района и закрыть её мы не можем. Дело в том, что она способна дать резервное питание райцентру и другим сёлам в случае аварии на основных электролиниях.

Многие километры электролиний РЭС проходят в горной местности, где в зимний сезон нередки обильные снегопады. К ним относятся и те, что соединяют с селом Ушбулак. Чтобы добраться до места повреждения и устранить его, энергетики встают на лыжи, используют снегоходы. Самая дальняя подстанция в районе находится в селе Тоскаин. Она питает малые сёла Шанагаты, Балыктыбулак, Бугымуиз, а также пограничные заставы. Общая длина электролиний – 77 километров. Электрохозяйство Тоскаина находится на попечении бригады из четырёх специалистов. В таёжном уголке, где каждая зима многоснежная, энергетики весь сезон совершают лыжные переходы.

Уходящий год стал для коллектива энергетиков годом модернизации существующих систем и оборудования. Как рассказал Ж. Ожирканов, на подстанциях сёл Теректыбулак, Каратогай, Акбулак, Маркаколь были установлены новые приборы – отделителикороткозамыкатели. В случае аварии они автоматически отключают общую электросистему. После устранения аварии она включается нажатием кнопки. При старом аналоге этого прибора необходимо было проделывать несколько операций для её включения. В летний сезон отремонтировано 87 километров воздушных электролиний, 45 КТП и 17 подстанций. В цехе предприятия подготовлены аварийные трансформаторы для подстанций.

Энергетическая организация района пополняется молодыми специалистами. В этом году на работу принято девять человек. В профессиональный праздник названы имена лучших, на кого стоит равняться остальным коллегам. Среди них мастер сетевого участка Кудайберген Окасов, электромонтёры оперативной выездной бригады Какен Есыркепов, Мейрамгазы Оралтаев, электромонтёры распределительных сетей Кайрат Кусаинов, Аскар Айткенов, Асхат Уалиев, Нуртай Жадиков, электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков Галина Морозова, электромонтёр Борановского сетевого участка Кенжебек Танарыков, электромонтёр Маркакольского сетевого участка Марат Каирбаев, электрослесарь Кенжебек Какишев.

Жизнеобеспечивающая энергетическая организация встретила свой очередной профессиональный праздник стабильной работой всей энергосистемы района и ещё хорошим ресурсом прочности. Поэтому жители района могут быть спокойны: свет в их домах будет всегда.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива автора

Курчумский район