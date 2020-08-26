Залог безопасности

Спасатели разъяснили, как подготовить объекты образования, в том числе дошкольные учреждения, к новому учебному году.

Традиционно в августе начинается интенсивная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, а дошкольных детских заведений – к приёму детей. Несмотря на то, что первая четверть в школах пройдёт в дистанционном формате, нынешний год не стал исключением. В режиме онлайн-конференции сотрудники УЧС областного центра рассказали о соблюдении правил пожарной безопасности на объектах образования.

По информации пресс-службы УЧС Усть-Каменогорска, в большинстве из них устранили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Но встречаются легкоустранимые и не требующие финансовых вложений нарушения. Например, в некоторых школах эвакуационные двери наглухо закрыты, выходы захламлены посторонними предметами, отсутствуют планы эвакуаций при пожаре, а также нет доводчиков на дверях. До начала нового учебного года эти недочёты будут устранены.

Особое внимание уделили правилам проведения проверки испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Спасатели рассказали и о том, как поступить, если гидрант на территории объекта не работает, обязательны ли доводчики на дверях эвакуационных путей и нужно ли держать открытыми двери на лестничных площадках. А еще – что предпринять, если часто снижается давление в огнетушителях.

Главный акцент был сделан на том, что персонал школ и детских садов обязательно должен знать, как действовать при поступлении сигнала о пожаре или задымлении. Ещё один важный фактор – знание плана эвакуации, который расположен в коридорах объектов образования. Эти две составляющие являются залогом безопасности.

Александра Исаева