«Зайсан – начало географии!»

Аэлита Ахметсалимкызы – одна из самых успешных предпринимателей Зайсанского района, которую знают и уважают земляки.

Она родилась в семье медицинского работника и инженера-механика, переняла все лучшие качества и черты характера своих родителей, продолжила семейные традиции и преумножает духовные ценности.

Так сложилось, что в её жизни и судьбе большое место занимают спорт и любимая работа. И трудно или даже невозможно отделить одно от другого, настолько всё переплетено и тесно взаимосвязано.

В основе любого вида спорта и бизнеса лежит его величество труд, умение упорно преодолевать трудности, работать в команде, добиваться победы. Аэлита безошибочно нашла своё призвание, что и определило дальнейший жизненный путь и профессию.

После школы наша героиня училась на факультетах химии и биологии, физвоспитания УКПИ в Усть-Каменогорске, стала одной из первых, кто в Казахстане внёс свой вклад в развитие женского дзюдо. С тех пор жизнь и деятельность неразрывно связана как с Зайсаном, так и с Усть-Каменогорском, где основала свой первый бизнес в новой отрасли международного туризма.

С 90-х годов прошлого века под её началом получили развитие разные виды бизнеса в торговле, производстве, сфере услуг и сельском хозяйстве. В то же время Аэлита окончила международную Академию права и рынка по специальности «юриспруденция», чтобы быть в своём деле профессионалом, а не любителем.

– За плечами у меня ещё учёба в университете имени Шакарима в Семее, на факультете «экология», – говорит Аэлита Ахметсалимкызы. – Вся моя работа сейчас так или иначе тесно связана с экономикой, экологией, биологией – с богатым животным и растительным миром нашего края, мараловодством, туризмом, пантолечением. Ещё завершаю обучение в Российской академии (РАНХиГС) по специальности, связанной с государственным управлением.

Благодаря лидерским качествам, деловой хватке она в своё время создала крестьянское хозяйство «Айка» на своей малой родине, чтобы внести посильный вклад в развитие района. Сегодня хозяйство занято разведением КРС, лошадей и выращиванием овощей. Причём бизнес вышел за рамки района и даже ВКО, есть проекты по растениеводству, откорму скота на территории Жамбылского района Алматинской области.

Зайсан нередко сравнивают с южным городом, где растёт знаменитый апорт. Хозяйство во главе с Аэлитой Ахметсалимкызы в 2016-м взялось за развитие яблоневого сада, чтобы там росли свои яблоки, другие плоды и ягоды.

Освоение переработки продукции, наличие смежных отраслей способствует работе с силовыми структурами и оборонными ведомствами по организации питания. За что партнёры не однажды награждали её нагрудными знаками, грамотами за вклад в укрепление основ государства.

Отдельной и важной темой стало развитие туризма. В 2013 году было получено право пользования угодьями охотничьего хозяйства «Зайсанское» на склонах Саура. Это дало сильный толчок развитию многих видов туризма в живописных местах, где уже побывали гости из разных стран мира. В совместную работу вовлечены коллеги из нескольких районов Восточного Казахстана.

Богатая флора и фауна Зайсанского района получила пополнение – в рамках партнёрства КХ «Айка» с ПРООН открылась ферма по разведению фазанов. Рост популяции редкой птицы полезен и выгоден с многих точек зрения.

Коллектив участвует в благотворительных акциях, помогает детскому дому в Усть-Каменогорске, ветеранам ВОВ, детскому отделению Республиканского онкоцентра. Пострадавшему в одно время от наводнения селу Тасбастау оперативно отправляли гуманитарный груз.

Деловым людям помимо успехов в бизнесе не чужды и духовные ценности. В 2001 году при финансовой поддержке Аэлиты Ахметсалимкызы построена мечеть в Зайсане и передана Духовному управлению мусульман РК.

Она регулярно выступает спонсором соревнований по кокпару, волейболу. В память о капитане волейбольной местной команды Жулдыз Абышевой проходит турнир с участием спортсменов нескольких районов области.

Конноспортивные состязания являются особенным увлечением наряду с историей, этнографией родного края, охотой и защитой природы. Восточный Казахстан в стране занимает ведущие позиции в конных видах. Не случайно в хозяйстве занимаются разведением чистокровных лошадей. В 2005 году местная лошадь по кличке Айтолкын завоевала Кубок Президента при забеге на дистанцию 25 км, который состоялся на ипподроме Кокбастау в Жамбылском районе Алматинской области.

Учитывая весомый вклад в экономику, социальную и культурную сферу родного края, а также области, страны, Аэлите Ахметсалимкызы земляки присвоили высокое звание «Почётный гражданин Зайсанского района».

Таир Сапаргалиев

Фото из семейного архива Аэлиты Ахметсалимкызы

Зайсанский район