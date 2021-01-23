Забронируйте визит

Чтобы исключить скопление граждан и минимизировать возможное заражение коронавирусом, в работу Центров обслуживания населения внесли изменения.

По сообщению пресс-службы областного филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан», теперь приём услугополучателей будет осуществляться строго по предварительной записи. Такие изменения коснулись ЦОНов Усть-Каменогорска и Семея.

При этом правило не распространяется на Центры обслуживания населения в сельской местности и районных центрах.

– Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить как посетителей, так и наших сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем гражданам при каких-либо проявлениях симптомов болезни воздержаться от посещения ЦОН, – сообщил директор филиала «Правительство для граждан» по ВКО Азамат Есембулов.

В ведомстве также отметили, что вход в здания Центров обслуживания населения осуществляется строго в масках. Для соблюдения дистанции сделана разметка в 1,5 – 2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры. Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz, сервисом Телеграм-бота eGovKzBot2.0. либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление о том, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

Дарья Антон

Фото из открытых источников