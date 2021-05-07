За эмоциями – в село!

В Восточном Казахстане активно развивается сельский туризм.

В скором времени не только наши соотечественники, но и путешественники из других стран смогут отдохнуть в гостевых домиках в селе Берель, вблизи которого находится уникальный археологический памятник.

До 2025 года в Казахстане реализуется государственная программа развития туристской отрасли. Под эгидой программы был создан топ-10 и топ-50 приоритетных туристических зон. В топ-50 от Восточно-Казахстанской области вошли Катон-Карагайский и Глубоковский районы, село Маркаколь.

По словам руководителя Управления туризма и внешних связей ВКО Марата Кабакова, в приоритете развитие экологического туризма. Катализатором для его развития является сельский туризм. Поэтому сейчас разработан проект по открытию 15 гостевых домов в селе Берель Катон-Карагайского района.

– Десять из них принадлежат сельчанам, а пять будут построены за счёт средств государства в следующем году. В рамках проекта предполагается, что жители села пройдут обучение у профессионалов в сфере организации сельского туризма, а также обучатся по проекту «Бастау бизнес». До конца этой недели сельчане уже начнут обучение, – отметил Марат Кабаков.

Получив сертификаты, жители села Берель будут иметь право участвовать в конкурсе на получение безвозвратных грантов в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2025». Эти средства начинающие предприниматели смогу потратить на покупку дополнительного оборудования, реализацию различных проектов. К примеру, для организации конных маршрутов или занятий по ремесленничеству.

– Мы предполагаем, что уже в следующем году сможем принять первых туристов, как внутренних, так и иностранных. Всё будет зависеть от пандемии. Положительный опыт проекта в селе Берель будет использован и в других районах. Сети гостевых домов сейчас очень хорошо развиваются. В селе Поперечное уже порядка шести лет реализуется такой же проект. В Катон-Карагае есть шесть гостевых домов, – рассказалруководитель ведомства.

В июне управление туризма планирует провести крупный информационный тур для туроператоров Казахстана, которые в целом привозят до 50 тысяч туристов. По словам Марата Кабакова, с ними будет заключён договор по организации отдыха туристов в Катон-Карагайском районе.

При этом особое внимание в сфере туризма уделяют информационному продвижению туристической привлекательности Восточного Казахстана. В социальных сетях снимаются различные видео – запущен короткометражный документальный сериал о путешествиях блогера, различные короткометражные ролики, которые транслируются не только в Казахстане, но и по всему миру.

– У нас есть сайт, который ежемесячно модернизируется. Там размещено 72 туристических маршрута, есть возможность выбрать любой вид туризма, регион. Расположена вся информация по местам размещения. Кроме того, ежегодно мы выпускаем карты туристских рекреационных зон, путеводитель по области по семи направлениям, – сообщил Марат Кабаков.

Такие карты и путеводитель предоставляются бесплатно для всех желающих в Туристском информационном центре.

Дарья Антон

Фото из архива редакции