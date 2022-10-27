Юные таланты удивляют

Школьники района Алтай стали победителями и призёрами республиканского слёта туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан».

На страницах «Рудного Алтая» мы неоднократно рассказывали читателям о достижениях школьников региона на предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Умные, талантливые и креативные – они продолжают покорять новые вершины.

На этот раз две звёздочки вспыхнули в районе Алтай. Учащиеся школы-лицея города Алтая Жанель Даулетбек и Рамина Шарифуллина громко заявили о себе на республиканском слёте туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан».

Мероприятие, основной целью которого является воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей и молодёжи, пропаганда здорового образа жизни путём активизации туристской деятельности экспедиционных отрядов, прошло в дистанционном формате. Его участниками стали обучающиеся внешкольных организаций дополнительного образования и общеобразовательных школ со всех регионов республики.

Восточно-Казахстанскую область представляли девять ребят, все они – победители областного этапа. Школьницам из района Алтай удалось покорить строгое жюри республиканского этапа и получить трофеи.

Ученица 8 класса Жанель Даулетбек на слёте представила проект «Туристическими тропами: разработка семейного маршрута». Семья девочки увлекается путешествиями по родному краю, поэтому, как отметила Жанель, выбор темы был очевиден. Идею семейного маршрута подсказала… пандемия, во время которой действовал запрет на коллективные поездки. Школьница нашла выход из ситуации – организовать семейное путешествие.

Научный руководитель девочки – учитель физической культуры и спорта Марина Шмелёва – тоже любит отдыхать от городской суеты на лоне природы. К этому она приобщает и школьников. Они уже побывали на Рахмановских ключах, озере Язевое, Берельских курганах, Урыльской пограничной заставе, Староавстрийской дороге…

Объединённые одной идеей, они разработали туристический автомаршрут по Катон-Карагайскому государственному национальному природному парку через Берельские курганы, озеро Язёвое для семьи из четырёх человек.

На областном этапе слёта проект занял первое место, и Жанель автоматически получила билет на республиканский этап. Работа школьницы из района Алтай произвела фурор и в столице страны – в номинации «Туризм – спорт, здоровье, отдых» она завоевала диплом I степени.

– Мы занимались этой работой полгода, – поделилась Марина Шмелёва. – Пока всё иследовали и оформляли, заинтересовали своими идеями родных и знакомых. На летних каникулах почти четверть учащихся и педагогов школы-лицея вместе с семьями посетили различные пункты из нашего маршрута. Все в восторге, некоторые говорят, что даже не знали о существовании таких уникальных мест в нашей области. Думаю, эти отзывы – лучшая награда за труд.

Ещё одна ученица школы-лицея, Рамина Шарифуллина, на республиканском слёте туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» в номинации «Немеркнущие звёзды» удостоилась диплома II степени. Жюри впечатлила её работа «Творчество поэтов и композиторов Восточно-Казахстанской области, посвящённое Независимости Республики Казахстан».

Рамина – творческий человек, она увлекается пением и народными танцами. Ей захотелось узнать больше о местных музыкантах и их творческом наследии. Как она считает, историю и культуру малой родины должен знать каждый. С этого начинается патриотизм… Проектной деятельности школьница посвятила два года.

– В проекте уникальные исследовательские материалы о композиторах Восточно-Казахстанской области, творчестве земляков, в частности об известном композиторе района Алтай Олеге Джаниярове, – рассказала научный руководитель, учитель казахского языка и литературы Назигуль Шоматова. – По итогам исследования были выпущены фотоальбом «Жизнь и творчество Олега Джаниярова», брошюра о региональных композиторах, сборник песен о родном крае региональных музыкантов.

В завершение добавим, ученики школы-лицея города Алтая не раз блистали своими проектами на слётах туристских экспедиционных отрядов. Они с улыбкой отмечают, что на новые идеи их вдохновляет уникальная природа и богатое культурное наследие Восточно-Казахстанской области. Думается, что вскоре юные таланты вновь удивят нас своими открытиями…

Татьяна Кравченко

Район Алтай