Юные гении информационных технологий

В Усть-Каменогорске прошла торжественная церемония награждения победителей третьего городского ІТ-форума «Smart Еducation – Өскемен 2021».

Напомним, в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в областном центре в феврале прошёл ежегодный ІТ-форум «Smart Еducation – Өскемен 2021». 15 апреля победителям форума вручили заслуженные награды.

Как отмечают организаторы – отдел образования города Усть-Каменогорска, целью мероприятия является развитие у школьников исследовательской деятельности, интеллектуально-творческого потенциала, а также выявление и поддержка лучших IT-решений, направленных на повышение качества жизни населения.

Форум включал в себя несколько направлений. Среди них – конкурс ІТ-проектов «ІТ-жоба – 2021», чемпионат Skills for Geeks по IT-компетенциям: 3D-моделирование и программирование, программирование Arduino, чемпионат по спортивной робототехнике RobotTime среди учащихся школ города.

Конкурс ІТ-проектов «ІТ-жоба – 2021» проводился среди школьников, занимающихся научной или исследовательской деятельностью в сфере информационных технологий. Так, первое место занял проект Никиты Баркалова из общеобразовательной школы № 2 «Инструменты для учёбы». На втором месте расположился Антон Алексеев из школы-лицея № 34 с проектом «Использование робота для слабовидящих людей». Третье место между собой поделила группа учащихся средней школы № 27 и общеобразовательной школы № 47.

Средняя школа № 24 встречала 48 участников конкурса. Юные гении собрались здесь, чтобы продемонстрировать свои навыки в чемпионате Skills for Geeks по программированию. Их ждало немало сложных, но интересных заданий.

– В течение трёх часов интеллектуалы решали задачи, подбирали комбинации и алгоритмы, писали программные коды, – рассказали организаторы.

В результате победу одержали команды школы-лицея № 11 и средней школы № 17 имени М. Ауэзова. Они получили путёвку на участие в областном чемпионате Skills for Geeks по ІТ-компетенциям.

– Видела, как у участников горели глаза, когда их фамилии звучали на награждении, – поделилась победительница чемпионата, ученица 11-го класса школы-лицея № 11 Людмила Лихобабина. – Мне кажется, что победа в этом форуме сподвигнет ребят на новые открытия. Возможно, даже, поможет определиться с выбором будущей профессии.

К слову, сама Людмила после окончания школы планирует поступать учиться на специальность, связанную именно с информационными технологиями.

Ещё одна компетенция чемпионата – 3D-моделирование. Так, для выявления талантливых ребят и их поддержки в средней школе № 15 состоялся чемпионат по 3D-моделированию. Свои силы в области создания 3D-моделей испытали 49 школьников 8–9 классов школ областного центра. Обладателем первого места стала команда школы-лицея № 34.

– Одна из компетенций, в которой показали свои знания и умения учащиеся семи школ города, – программирование Arduino, – отметили в отделе образования. – Это программируемый микроконтроллер, который можно использовать в робототехнике, умном доме и так далее. Учащиеся программировали на языке С++ и решали задачи на создание «кнопки счастья», новогодней гирлянды, метеостанции.

Обойти своих соперников и занять первое место удалось команде из общеобразовательной школы № 2.

Третьим направлением форума стал чемпионат по спортивной робототехнике RobotTime, участие в котором принимали свыше ста школьников 5–7 классов. За титул победителя ребята боролись в трёх номинациях: «Кегельринг», «Гонки по линии» и «Робосумо». Лидером стала команда Меновновской средней школы, команды средней школы № 46 и лицея № 44 имени О. Бокея заняли второе и третье места соответственно.

Логическим завершением третьего городского ІТ-форума «Smart Еducation – Өскемен 2021» стала церемония награждения победителей и призёров дипломами и ценными призами. Ведь для юных гениев современных технологий признание их таланта и поддержка – самая высшая награда.

Александра Исаева

Фото из открытых источников