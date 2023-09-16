Юбилейный аккорд

История детской музыкальной школы № 1 города Усть-Каменогорска – это зеркало всего профессионального музыкального образования в Восточном Казахстане. В 2023 году она отмечает восьмидесятилетний юбилей, и это не просто дата – событие.

В первые годы после открытия занятия проводились в помещениях, которые предоставляли на время общеобразовательные учреждения города. Учениками тогда были не только маленькие дети, работали также музыкальные курсы для взрослых. Приходили учиться целыми семьями – так велика была тяга к музыкальной культуре.

– Первым директором школы был Евгений Гировский, впоследствии приглашённый композитором А. Жубановым в Алма-Ату, (ныне Алматы) – рассказывает директор детской музыкальной школы №1 Елена Щеглова. – Он приехал в наш город в 1942 году и увидел, что «огромный рост в экономическом отношении Усть-Каменогорска настоятельно требовал и роста его в культурном отношении».

Первоначально в школе обучались всего 80 ребят и 40 взрослых. В настоящее время здесь постигают азы игры на музыкальных инструментах 780 учеников. Функционируют пять музыкальных отделений: фортепианное, оркестровое, народное, эстетическое и теоретическое.

В 2017 году была открыта музыкальная лаборатория, где успешно реализуется компьютерная программа «Soft Mozart to Way». В специально оборудованном учебном кабинете дети с раннего возраста, от трёх лет, совместно с родителями развивают свои музыкально-эстетические способности через игру на синтезаторе, MIDI-клавиатуре и шумовых музыкальных инструментах.

Игра на фортепиано с помощью компьютера и синтезатора является блестящей находкой интерактивного обучения музыке.

В разные годы на сцене школы выступали заслуженные деятели искусств: Лев Власенко, Алексей Наседкин, Даниил Шафран, Артур Рейзен, Вячеслав Галкин, Гидеон Кремер, Александр Бахчиев, Михаил Воскресенский. Особенно значимой была встреча с педагогом, психологом и музыкантом К. Кирнарской. Именно на рояле музыкальной школы давал свой концерт в Усть-Каменогорске выдающийся пианист Святослав Рихтер. В школе хранится как талисман Книга Почётных Гостей, где оставили тёплые отзывы все, кто побывал в городе и выступал на сцене ДМШ №1.

По словам руководителя музыкального учреждения, за последние пять лет неуклонно растёт количество учеников. Значит, общество развивается и музыкальное образование востребовано.

– Ученики получают образование по музыкальным специальностям: фортепиано, кларнет, саксофон, домбра, флейта, аккордеон, гитара, баян и другим инструментам. Большой запрос наблюдаем на изучение игры на домбре, кобызе, жетыгене. Расписание занятий выстраивается следующим образом: два индивидуальных урока по специальности и одно теоретическое занятие в неделю. Работает приёмная комиссия, которая проводит творческое прослушивание всех желающих учиться, – рассказывает Елена Щеглова.

Музыкальное учреждение участвует в международном проекте Клубов ЮНЕСКО, успешно взаимодействует с международной образовательной ассоциацией «EUROPASIA» г. Париж, Франция.

За 80-летнюю историю в жизни музыкальной школы было немало ярких и знаменательных событий.

Детская музыкальная школа №1 – одно из старейших учреждений дополнительного образования Восточно-Казахстанской области и по праву остаётся центром пропаганды музыкального творчества и искусства.

Альмира Нуртаева