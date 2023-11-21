В память о земляке

В Усть-Каменогорске открыли мемориальную доску Бошаю Китапбаеву.

В областном центре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Герое Социалистического Труда, ветеране Великой Отечественной войны, почётном гражданине Восточно-Казахстанской области – Бошае Китапбаеве.

Мемориальную доску установили с торца дома по улице Утепова, 31/4, в котором он провёл последние годы жизни.

– Сегодня мы собрались, чтобы выказать почести достойному сыну нашего народа, названному «Алтайдың аңыз адамы» – «Легенда Алтая», Бошаю Китапбаеву. Звание Человека-легенды он заслужил своей жизненной историей, которая по праву является примером для подрастающего поколения, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар на открытии мемориальной доски.

Бошай Китапбаев родился 2 сентября 1923 года в селе Жана-Ульга Катон-Карагайского района. В 1941 году в возрасте 18 лет отправился на фронт и прошёл путь до сражения за Витебск в 1944 году. После тяжёлого ранения в бою он был демобилизован (потерял одну ногу ниже колена). Награждён медалью «За отвагу».

Бошай Китапбаев стал автором таких книг, как «Тоғыз таңбалы Найман», «Шежіре», «Айта-айта Алтайды, Бошай ата қартайды», «Жылы пікіріміз ешқашан өзгермейді».

Ушёл из жизни 7 сентября 2015 года в Усть-Каменогорске.

Аяужан Утеулинова