Умыш поселился в зоопарке

В зоопарке Усть-Каменогорска новые обитатели: появились два чудесных детёныша – лосёнок и верблюжонок.

В зоопарке Левобережного комплекса музея-заповедника пополнение – в мае родился верблюжонок. Посетителям зоопарка он показался только в начале лета. Такой временной промежуток связан с послеродовым карантином малыша и мамы-верблюдицы.

– Время карантина прошло, теперь животные могут выходить к посетителям, – объясняет работник зоопарка Ержан Асемканов. – Верблюжонок чувствует себя хорошо.

Пока малыш питается молоком матери, но уже скоро ему можно будет давать и другую пищу – в основном сено и дроблёнку. Их запасов в зоопарке достаточно. Теперь вместе с новорождённым в зоопарке стало четыре верблюда.

Детёныш пока находится вместе с матерью, а после того, как вырастет, его переведут в отдельный вольер. Произойдет это не скоро – примерно через полтора года. Имени у верблюжонка пока нет, поэтому на своей страничке в соцсети Instagram сотрудники музея-

заповедника попросили посетителей предложить свои варианты.

История лосёнка трагична – это тот самый малыш с перевала Умыш (Кокпектинский район). Напомним – тогда лосиху сбили на трассе, а её детёныш остался жив.

– Его обнаружили сотрудники отряда оперативного реагирования, доставили и поместили на карантин для полного обследования, – рассказывает Ержан Асемканов. – Профилактические меры были необходимы, чтобы избежать возможного заражения других животных.

После завершения карантина лосёнка привезли в отдел фауны музея-заповедника. Сейчас он находится под чутким наблюдением санитарного врача и работников зоопарка. Детёныш ещё совсем мал (ему примерно полтора месяца) и слаб, поэтому его поместили в отдельный вольер. Его также поставили на довольствие, и проблем с питанием не будет.

Найденыша назвали в честь перевала Умыш. Отметим, что лосей в зоопарке музея-заповедника не было, малыш стал первым представителем этой популяции.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук