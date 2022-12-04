Йога, такия и цветочный рай

Открыть своё дело с нуля легко. Для этого нужно лишь придумать креативную бизнес-идею, которая принесёт хороший доход. При этом никаких вложений не требуется…

«Разве такое возможно?» – первое, что подумает читатель. Благодаря Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы – да. Государственные гранты предоставляются участникам нацпроекта – молодым предпринимателям, а также представителя социально уязвимых категорий, планирующим реализовать стартовый бизнес на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400 месячных расчётных показателей. Финансовые средства используются на приобретение необходимого оборудования и инвентаря, оплату аренды помещений.

Вот несколько историй реальных людей с предпринимательской жилкой, которые воплотили свою мечту в жизнь.

В этом году в районе Алтай гранты получили 59 участников Нацпроекта на сумму 72 миллиона тенге. Стоит ли говорить, насколько это весомая поддержка для начинающих предпринимателей? Они реализовали свои бизнес-планы в самых различных направлениях: услуги в сфере красоты и косметологии, компьютерные, консультационные и фотоуслуги, химчистка и мойка ковров и мягкой мебели, сварочно-кузнечные работы. Есть интересные проекты по пошиву национальной одежды, автомобильных Eva-поликов, изготовлению изделий из дерева, мыловарению. Традиционно получили поддержку проекты в сфере сельского хозяйства – разведение крупного рогатого скота и птицы.

– Конечно, размер гранта не так велик, чтобы ожидать бурного развития предпринимательства, но для первого шага, возможности встать на ноги и поправить финансовое положение грантовое финансирование хороший инструмент, – подчеркнул директор Центра занятости района Алтай Берикжан Бекбусинов. – В будущем это ещё и новые рабочие места для трудоустройства местных жителей.

В числе счастливых обладателей гранта много представителей молодого поколения. Это не может не радовать. К примеру, 26-летняя Марина Неверова открыла в Алтае студию йоги и танца.

О проекте девушка узнала от своих знакомых, которые ранее в нём участвовали и сегодня успешно развивают собственный бизнес.

Марина прошла бесплатное онлайн-обучение основам предпринимательства «Бастау Бизнес» и получила сертификат. Девушка разработала собственный бизнес-план по открытию в городе студии йоги и танца, подала заявку на получение господдержки и… выиграла грант. Сегодня в студии уже идут занятия, и она уверена, что с каждым днём количество желающих быть здоровыми и красивыми будет увеличиваться.

– Многие мечтают открыть своё дело, но не позволяют обстоятельства, – отметила Марина Неверова. – Национальный проект по развитию предпринимательства – отличная возможность для молодёжи воплотить задуманное в жизнь.

Ещё один представитель молодого поколения и обладатель гранта – Лилия Борисова из Серебрянска. Она, так же как и Марина, прошла обучение основам предпринимательства и получила сертификат. Девушка разработала бизнес-проект по открытию в моногороде цветочного магазина.

– Всегда хотела, чтобы было много цветов и люди могли дарить друг другу приятные моменты, – поделилась Лилия Борисова. – Осуществить мечту удалось благодаря государственной поддержке – мой бизнес-проект по открытию магазина цветов выиграл грант. Теперь в Серебрянске всегда можно приобрести свежие цветы в широком ассортименте. Ещё и доставка есть.

На этом начинающая предпринимательница останавливаться не собирается. У неё созрела ещё одна перспективная бизнес-идея – открыть свадебный салон…

Шугыле Шакировой из посёлка Новая Бухтарма 19 лет. Несмотря на свой юный возраст, она уже бизнесвумен. Благодаря Национальному проекту по развитию предпринимательства девушка открыла ателье по пошиву одежды с национальным колоритом.

– В нашем посёлке есть ателье, но чтобы они специализировались на этноодежде – не встречала, – поделилась Шугыла. – Мне в голову пришла идея – почему бы из хобби не построить полноценный бизнес? Тем более, спрос на одежду в национальном стиле растёт с каждым днём. К примеру, в тренде казахский головной убор – такия. Когда узнала, что выиграла грант, сначала даже не поверила. Сейчас понимаю, что всё сделала правильно: занимаюсь любимым делом, да и финансово себя обеспечиваю. Хорошо, что есть такие проекты, это весомая поддержка для тех, кто хочет начать свой бизнес.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Центром занятости района Алтай

Район Алтай