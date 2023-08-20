Яркие звёзды танцевального небосклона

В Турции состоялся 24-й Международный Стамбульский фестиваль культуры и искусств BUYUKCEKMECE. Казахстан на этом масштабном культурном событии представлял образцовый ансамбль танца «Зыряночка» из района Алтай.

Проведение Международного Стамбульского фестиваля культуры и искусств давно стало доброй традицией. Он является одним из первых фестивалей в Турции, членом CIOFF (Международного совета по организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств), входящего в ЮНЕСКО, в категории А. Международные рейтинговые агентства семь раз признавали это мероприятие лучшим в мире.

Программа фестиваля насыщенная. В его рамках проводятся встречи, брифинги, конкурсы народных и современных танцев, симпозиум по скульптуре, выставка ремесёл, в том числе – мастерская детских ремесёл, международный фестиваль кукол, художественные выставки мастеров разных возрастных групп, а также предусмотрено посещение музеев.

В этом году культурное мероприятие собрало участников из 25 стран мира, в том числе Казахстана.

Безусловно, принимать участие в нём – большая честь и в то же время огромная ответственность, ведь нужно достойно представить свою страну на мировом уровне. Ансамбль образцового танца «Зыряночка» из района Алтай как всегда справился с задачей на пятёрку с плюсом.

На страницах «Рудного Алтая» мы часто рассказываем об успехах этого танцевального коллектива. «Зыряночка» неоднократно становилась победителем и призёром как республиканских, так и международных танцевальных состязаний. Придётся потрудиться, чтобы перечислить все их награды. То, что они прошли отбор на международное мероприятие, – признание их мастерства и профессионализма.

Отметим, что коллектив – единственный представитель от Казахстана. Возглавляла делегацию заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова.

– У наших детей появилась уникальная возможность выступить на фестивале – представить не просто свой район или область, а нашу страну, – поделилась Жанна Аскарова. – Коллектив отметили благодарственным письмом от имени мэра Стамбула, вручили медали и памятные статуэтки. Ансамбль достойно выступил на международной сцене, каждый номер сопровождался громкими аплодисментами и криками «Браво!». Мы очень горды, что наша страна узнаваема, а дети – настоящие патриоты.

На фестивале побывала старшая группа «Зыряночки», которая только в прошлом году завоевала шесть Гран-при, два раза становилась лауреатами первой степени в Международном многожанровом фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Премия нового формата», участвовала в международном фестивале-конкурсе в городе Фетхие (Турция) и стала обладателем пяти Гран-при в Международном фестивале, который проходил в посёлке Боровое Акмолинской

области.

Представлять страну и нести Государственный Флаг Республики Казахстан был удостоен чести ученик 10 класса средней школы № 9 города Алтая Халихан Мухамед, который с достоинством выполнил возложенную на него миссию.

– На фестивале такого уровня коллектив принимал участие впервые, – рассказала хорео-

граф «Зыряночки» Наталья Алтымбаева. – Мы полгода готовились к нему, высылали фотографии и видео с выступлениями и прошли отбор. На фестивале ансамбль представил танцы, которые глубже знакомят с культурой нашего народа. В целом, для ребят участие в таком мероприятии – отличная возможность обменяться опытом, обрести новых друзей и, конечно, расширить кругозор и наполниться эмоциями и впечатлениями. Уверена, что таких фестивалей у коллектива будет ещё очень много, как и заслуженных наград.

Татьяна Кравченко

Район Алтай

Фото предоставлено ОВП района Алтай