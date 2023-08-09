Яркие краски летних каникул

Летние каникулы в этом году школьники Восточного Казахстана проводят не «залипая» в экраны телефонов и компьютеров, а активно участвуя в различных творческих школах, играх и массовых мероприятиях.

Ребята пробуют себя в качестве юных дизайнеров, археологов, геологов и представителей других профессий. Кроме того, они постигают тайны природы, ищут новые методы охраны окружающей среды и активно изучают родной край. Ну, а открытием года в ВКО, вне всякого сомнения, можно назвать уникальный проект Восточного Казахстана «Гостевая семья».

Спорт и военная подготовка

Дети обожают спорт и физкультуру. Чтобы эта любовь не прошла со временем, а ребята пришли в учебные заведения 1 сентября здоровыми и окрепшими, в школах и лагерях отдыха проводились самые различные спортивные старты, квесты и соревнования.

Так, например, на побережье Бухтарминского водохранилища в Катон-Карагайском районе, на производственной базе Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая студенты колледжей ВКО приняли участие в учебно-полевых сборах по начальной военной подготовке. Здесь ребята соревновались в меткости, стреляя из пневматического ружья, познакомились с различным оборудованием, предназначенным для обеспечения безопасности человека в различных экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

В спортивных стартах участвуют не только школьники и студенты, но и ребята с особыми образовательными потребностями. И их успехи очевидны. Юные воспитанники школы-центра дополнительного образования №19 Усть-Каменогорска привезли домой бронзовые медали, став призёрами первого республиканского турнира по шоудауну среди детей с нарушением зрения, который проходил в Алматы. Несмотря на то, что шоудаун – настольный теннис для людей с нарушением слуха – относительно новый вид паралимпийского спорта, восточноказахстанские теннисисты показали высокий класс спортивной подготовки. И если в командном зачете сборная ВКО заняла третье место, то в личном ребята показали лучшие результаты: Наталья Цыкунова заняла первое место, став чемпионкой соревнований в своей возрастной группе, Кенжебек Досым – серебряным призёром, а Екатерина Сухова – бронзовым.

Чтобы ребята могли тренироваться на базе своей школы, фонд «Дара» предоставил им специальное оборудование для занятий настольным теннисом.

Краеведение и археология

Краеведение и археология – именно те направления научных знаний, которые полезны и для интеллектуального, и для эстетического, и для гражданского развития школьников.

Патриотическое воспитание, любовь к Родине начинается с уроков краеведения и школы юных археологов. На этих увлекательных полевых выездах и занятиях подростки и молодёжь узнают первые сведения об истории, культуре, экономике и природе родного края, учатся его понимать и любить. В Восточно-Казахстанской области вопросам краеведения и археологии уделяется огромное внимание. На базах школ и центров дополнительного образования области работают кружки и школы краеведов и археологов.

Для юных любителей древней истории научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования ВКО совместно с Институтом археологии имени А.Х.Маргулана Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК с 19 по 22 июня провели археологическую летнюю школу «Киелі Алтайым – туған жерім».

По словам организаторов, археологическая школа является уникальным проектом Восточно-Казахстанской области, который реализуется на территории ВКО, начиная с 2018 года. Его главная цель – не только знакомство школьников с археологией и краеведением, но и приобщение ребят к археологическому и краеведческому образованию, ознакомление с методикой археологических исследований.

Ребята завершили краткий курс археологии в полном восторге: они узнали так много нового и интересного об истории родного края, о такой интересной и такой трудной профессии археолога.

Учить язык – интересно!

Кстати, о профессиях. Например, на базе гимназии №38 имени Льва Гумилёва в Усть-Каменогорске во время летних каникул была организована работа лингвистической школы, где изучая язык, учащиеся начальной школы одновременно знакомились с различными популярными профессиями.

Педагоги постарались создать особую языковую среду, погружая ребят в мир казахского и английского языков при помощи занимательных игр и конкурсов. И это действительно сработало. Дети не только общались друг с другом на трёх языках, но и обогащали свой словарный запас, улучшали грамматику и развивали навыки чтения и письма.

При этом, обучаясь языкам, ребята с интересом исследовали мир предпринимательства, науки, искусства, технологий и многие другие направления, расширяя свои знания о разных профессиях.

И всё же самым масштабным и необычным образовательным проектом нынешнего года в области изучения государственного языка стала «Гостевая семья». Его участники, а это юные жители Восточного Казахстана, подводя итоги работы проекта, признались, что всего за несколько недель они прожили маленькую, но такую интересную и яркую жизнь. Жизнь, полную неожиданностей, новых знаний и шквала эмоций!

Напомним, «Гостевая семья» – первый проект в Республике Казахстан, где 32 семьи приняли школьников ВКО в свои дома, чтобы они, погрузившись в соответствующую среду, интенсивно изучали государственный язык.

Чтобы этот процесс проходил интересно и познавательно, для ребят на каждый день была разработана особая программа по истории родного края, знакомству с музыкальными инструментами казахского народа, казахской национальной кухней. Кроме того, были организованы увлекательные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям Катон-Карагайского района.

Юные геологи и туристы

Ещё одна тематическая школа, которая работает в дни школьных каникул в Восточно-Казахстанской области, – школа юных геологов. За несколько недель ребята прошли не один увлекательный маршрут и провели массу исследований. Так, например, готовясь к серьёзному испытанию – республиканской полевой олимпиаде, юные геологи ВКО приняли участие в тренинге «Геологический маршрут». Буквально через несколько дней после этого они стали участниками гидрогеологического исследования на реке Дресвянка, где на практике применили знания, которые получили во время теоретических занятий, проводившихся в долгие зимние дни. Так, используя поплавковый метод, учились определять расход реки в разбитом створе и сумели сделать профессиональное описание речной долины с точки зрения геологической науки.

23 школьника приняли участие в летней полевой геологической экспедиции. Здесь их ожидало много сюрпризов и увлекательной работы. Они исследовали палеонтологические объекты, провели гидрогеологические исследования, шлиховое опробование и изучили аллювиальные отложения реки Малая Ульба. Надо сказать, что во время своих научных изысканий один из участников экспедиции Никита Егоров обнаружил уникальную палеонтологическую находку – окаменелость амонноидея.

А вот ребята из района Алтай обожают туризм. В средней школе имени Михаила Бикетова палаточный лагерь функционирует ещё с 1990-х годов. Старожилы говорят, что за это время его воспитанниками стали более тысячи учащихся района Алтай.

Вот и в этом году школа не изменила своим традициям развития туризма, организовав выезд учащихся в село Кутиха. Ребята жили в палатках, учились разводить костры, готовили еду, участвовали в мастер-классах. Счастливые и отдохнувшие, набравшиеся сил и здоровья, изучившие родной край они приехали домой.

Не менее увлекательно проводят своё лето и воспитанники кружкового объединения «Спортивный туризм» КГКП «Станция юных техников» Усть-Каменогорска, приняв участие в рекреационном походе к Радоновому озеру. Пройдя маршрут в 25 км, школьники познакомились с историей края и совершили восхождение на пик САВО высотой 2490 м. А купание в красивейшем горном озере навсегда останется в их памяти!

Как видим, лето у юных жителей Восточного Казахстана яркое и насыщенное событиями. Ребята учатся и развлекаются, исследуют и играют, соревнуются и отдыхают на природе. Но каким бы ни было увлечение, главное – это здоровье наших детей, их развитие и отдых перед скорым испытанием – началом нового учебного года, когда им понадобится много сил и знаний, чтобы успешно учиться.

Екатерина Гуляева