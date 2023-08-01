Вожатый, турист или волонтёр?

На широкой поляне, утопающей в луговых травах и цветах неподалёку от протоки горной реки Убы, в окрестностях села Медведки раскинулся палаточный городок. Это молодёжный лагерь, в котором отдыхают школьники и студенты Шемонаихинского района. В дни летних каникул ребята не только заводят новых друзей и закаляются на весь будущий год, но и получают новые знания по молодёжной политике, учатся быть волонтёрами, постигают азы профессии вожатого и пробуют свои силы в профессиональном туризме.

Начиная с 2019 года, Молодёжный ресурсный центр акимата Шемонаихинского района практически каждое лето организует работу летнего палаточного лагеря для районной молодёжи. Исключением стали лишь два года пандемии. Но уже в прошлом году работа лагеря возобновилась. А в этом сезоне от желающих отдохнуть на берегу Убы в компании сверстников под звуки гитары и с посиделками у вечернего костра отбоя не было.

– Ребят, которые решили провести лагерную смену в палатках, очень много. Тем более что в этом году не работает летний оздоровительный лагерь «Достык». Но из-за ограниченного количества снаряжения и финансирования мы не можем приглашать на отдых всех желающих, – пояснила директор Молодёжного ресурсного центра акимата Шемонаихинского района Юлия Мороз.

Надо сказать, что ресурсный центр организует отдых на бесплатной основе. Это единственный в ВКО молодёжный лагерь в палатках, который функционирует за счёт бюджетных средств района.

По словам Юлии Мороз, интересы у ребят, прибывших в лагерь, совершенно разные. Поэтому, ещё до открытия первой смены, было решено все три заезда посвятить отличающимся друг от друга темам.

Так, в начале июля первая пятидневная смена была посвящена Школе молодёжной политики, где юноши и девушки из Шемонаихинского района постигали азы законодательства Казахстана в этой области.

– Мы постарались донести ребятам основную информацию о законах в сфере молодёжной политики, знакомили их с государственными программами для этого слоя населения, рассматривали различные жизненные ситуации, изучали основы социального проектирования и, самое главное, заводили новых друзей, – отметила Юлия Мороз.

Так, первый день работы палаточного лагеря традиционно посвящался знакомству и формированию команды. Ведь от того, как ребята выстроят отношения друг с другом, зависит успех работы любого лагеря. Уже во второй день началась работа. Молодые люди, возможно, впервые в жизни задумались о том, что такое социум в масштабах государства, какие проблемы социального характера можно и нужно решать, в том числе в их родном селе или районе. Ребята узнали, как они могут помочь, познакомились с волонтёрской работой, видами деятельности в рамках социального проекта или социальной помощи, им рассказали, что такое социальное партнёрство и социальный маркетинг.

– Специально для наших отдыхающих мы пригласили из Усть-Каменогорска известных блогеров Ольгу Бобрышеву и Руфита Ахметзянова, которые провели тренинг на тему «Идея для старта и старт для идеи», где рассказали шемонаихинцам, как взяться за дело, чтобы грамотно реализовать свои идеи социального проекта, – дополнила Юлия Мороз.

Кроме того, юным жителям сельских округов, где, прямо скажем, трудно найти интересное занятие, старшие товарищи показали, как самим организовать в своём селе творческий вечер, дискотеку или любое другое мероприятие для молодёжи.

Не забыли и такую важнейшую тему, как семья и семейные ценности. В этот день ребятам рассказали об основах конфликтологии в семье и отношениях между членами семейного коллектива. Советовали, как избежать разногласий, обид, недомолвок, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Завершилась первая смена палаточного лагеря разбором самых популярных и востребованных на рынке труда профессий, вопросов трудоустройства, изучения трудового законодательства и других важнейших вопросов, которые в самом скором будущем возникнут перед молодыми людьми.

Совсем иной была вторая смена молодёжного лагеря. Здесь собрались творческие личности, любящие петь, танцевать, рисовать и общаться чуть ли не со всем миром. Их таланты легко можно применить в Школе вожатского мастерства.

Кстати, вожатыми все три смены молодёжного лагеря работали выпускники Школы вожатского мастерства 2022 года. Они занимались с ребятами во внеурочное время, готовились вместе с отрядами к вечерним мероприятиям. Вожатые Максим Харченко, Вадим Иванов, Игорь Гладков, Руслан Рыльский, Татьяна Фоминых, Кирилл Лесниченко, Татьяна Гусева и Андрей Бердюгин на протяжении трёх недель оказывали помощь в проведении и организации досуговых мероприятий, помогали налаживать быт, занимались хозяйственными делами. Стоит отметить, что делали они это абсолютно безвозмездно, потому что в палаточном молодёжном лагере все вожатые – волонтёры.

Ещё год назад они постигали азы вожатского дела, а сегодня сами стали наставниками для своих сверстников. Ребята узнали, какими качествами должен обладать вожатый. Ведь далеко непросто стать настоящим другом для тех, кто ещё вчера не знал о существовании друг друга. Поэтому здесь нужны знания возрастных особенностей детей и подростков, умение выстраивать доверительные отношения с молодёжью, понимание, чем занять ребят каждый день лагерной смены.

Уже на четвёртый день отдыха, пропитавшись вожатским духом, юные отдыхающие держали импровизированный экзамен: каждый должен был защитить собственный проект одного дня жизни в условиях оздоровительного лагеря. Награда была значимая: те ребята, чьи проекты стали самыми интересными, в будущем году смогут работать вожатыми в палаточном лагере, заменив своих нынешних наставников.

Завершающим этапом работы молодёжного палаточного лагеря стало проведение Школы начальной туристской подготовки. И для этого собрались ребята, увлечённые спортом и туризмом, с хорошей подготовкой, готовые лазать по горам, бегать по степям, преодолевать препятствия и переплавляться через водные преграды.

– За время короткой смены наши отдыхающие узнали очень многое об азах туризма. Они научились проходить верёвочные станции, вязать узлы, прошли водный слалом, обучились ориентированию на местности и многим другим премудростям туристского быта, – говорит Юлия Морозова.

Для юных туристов провели День пиратов, когда команды отрядов должны были найти сундук с сокровищами, преодолев массу препятствий и выполнив совсем непростые задания на этапах квеста.

В целом, за три смены работы палаточного лагеря в нём отдохнули и прошли обучение 65 молодых жителей Шемонаихинского района. Ребята окунулись в романтику жизни настоящего туристического лагеря: собирали хворост для вечернего костра, ели кашу с дымком, пели песни под гитару. Ну и, конечно, купались в Убе и даже попарились в полевой бане. Так что впечатлений от летнего отдыха им хватит на целый год.

Екатерина Гуляева