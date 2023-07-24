Калейдоскоп летних забав

Школьники Усть-Каменогорска весело и с пользой проводят летние каникулы.

Лето – пора отдыха и всевозможных развлечений. Но кто сказала, что весело может быть только за городом? Для усть-каменогорских школьников подготовили масштабную развлекательную программу. Об этом говорится на сайте областного управления образования.

Организаторы продумали всё до мелочей, поэтому ребятам некогда скучать. К примеру, недавно в одном из детско-дворовых клубов организовали мастерскую радости, которая состояла из нескольких площадок. Участникам нужно было посоревноваться на литературном ринге «Творчество великого Абая», затем проверить свою силу и ловкость и поучаствовать в перетягивании каната. Позже организаторы устроили для них мини-концерт «Звездопад».

Также специально на летних каникулах на базе Дворца творчества школьников проходят различные тематические мероприятия. Одно из них – квест-игра «Операция Друид». Она подразумевает комплекс заданий, выполнив которые, ребята получают карточки с цифрами. Собрав весь числовой порядок, необходимо поменять его на жетоны «Зелёный мир». Побеждает команда, собравшая наибольшее количество жетонов. Такая игра помогает понять, насколько важно оберегать природу.

В детской школе искусств «Жулдыз» юные горожане приняли участие в спортивном танцевальном марафоне «Путешествие на Восток».

Это лишь малая часть калейдоскопа летних забав. До начала учебного года больше месяца, а это значит, что у школьников есть возможность вдоволь запастись впечатлениями.

Добавим, что аналогичные мероприятия по организации досуга детей проходят и в других районах Восточно-Казахстанской области.

Александра Исаева