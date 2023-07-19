Портал в книжный мир

А вы знаете, что такое книгопортация? Нет? На самом деле, это увлекательное путешествие в иное измерение… книжное.

В последнюю неделю на улице аномальная жара. Те ребята, у кого по какой-то причине нет возможности выехать за город, могут отправиться в необычное путешествие – совершить книгопортацию. Такую идею ребятам предлагает Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека.

«Как это можно сделать?» – первое, о чём подумают маленькие читатели. Очень легко. На своей странице в Instagram сотрудники опубликовали пост, в котором даётся подробная инструкция. Так, первым делом нужно прийти в библиотеку. Затем взять самую интересную, на ваш взгляд, книгу. Сесть поудобнее и открыть её. Всё. Книгопортация начинается…

Таким необычным способом сотрудники приглашают читателей посетить библиотеку и узнать, что же нового произошло в книжном мире. К слову, в предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» мы рассказывали, какие интересные проекты здесь реализуются. Специалисты уверены, к современным детям нужен современный подход, поэтому подготовили для ребят в подарок массу эмоций и впечатлений, ну и конечно, новых знаний.

Александра Исаева