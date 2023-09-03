Яркая звезда Алтая

Взошёл как яркая звезда над вершинами древнего Алтая и растаял, оставив слов волшебный след…

«Шолпандай таң алдына туып – батты», – так говорят родные, друзья и соотечественники про выдающегося казахстанского писателя, драматурга и журналиста Оралхана Бокея. В этом году нашему земляку, воспевшему на весь мир красоту и богатство природы величественного Алтая, исполнилось бы 80 лет.

Празднование юбилея писателя началось на его родине – в Катон-Карагайском районе. Череда приуроченных к значимой дате мероприятий стартовала с открытия обновлённого сквера и памятника в селе Катон-Карагай.

– С начала года в честь празднования 80-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка в районе проходят различные мероприятия: от Бокеевских чтений в школах и челленджей в социальных сетях до научно-практических конференций и пленэров художников на тему произведений писателя. В целом, праздничные мероприятия к юбилею Оралхана Бокея проходят на высоком уровне по всей республике. Итоговые события состоятся в Астане и Алматы, – рассказал аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан.

На открытии сквера писателя присутствовали его родные и близкие. Младшая сестра Оралхана Галия Бокеева поздравила присутствующих со знаменательной датой и поблагодарила всех причастных к организации празднования юбилея на высоком уровне.

– Прямо перед выездом из Астаны я узнала, что одна из улиц на левом берегу столицы – А30 – в скором времени будет носить имя Оралхана Бокея. Это отрадно не только для меня, как для его родственницы, но и для всего казахского народа, для любителей и ценителей творчества моего брата, – сообщила радостную новость Галия Бокеева.

Там, где родился талант

Небольшой деревянный дом в маленьком селе у подножия Алтайских гор. На первый взгляд, ничем не примечательный, такой же, как и десятки других в этом отдалённом ауле. Но всё же место уникально, ведь это – дом-музей Оралхана Бокея. Здесь, в Шынгыстае, родился и вырос великий литератор, провёл свою молодость и начал трудовой путь.

Последние десятилетия дом пустовал и был закрыт, но при финансовой поддержке Фонда устойчивого развития сельских территорий его удалось выкупить, отреставрировать и организовать музей, чтобы наследие писателя было доступно всем ценителям его таланта.

– Произведения Оралхана Бокея являются бесценным сокровищем не только казахстанской, но и мировой литературы. Через свои работы автор учит читателей любви к родине, бережному отношению к природе и воспевает красоту Алтая. Поэтому очень важно донести до будущего поколения его творчество, познакомить их с наследием писателя, – отметил руководитель аппарата акима ВКО Ербол Нургалиев на открытии музея.

Переступая порог этого дома, как будто попадаешь в самое тёплое место из воспоминаний – жаркий летний день в деревне, когда от палящего солнца хочется спрятаться в прохладных стенах. Здесь время словно остановилось, как на настенных часах, висящих над рабочим столом писателя, тем самым, за которым появилось большинство его произведений. В этой же комнате находятся диван и телевизор, их в 1962 году он купил в подарок родителям на свою первую зарплату.

Стены дома украшают пейзажные картины из личной коллекции Оралхана – он любил не только описывать природу в своих повестях и рассказах, но и любоваться её красотой на холстах художников. В целом, каждая вещь в этом месте хранит память о владельцах дома – кухонная утварь и полотенца, расшитые вручную матерью Оралхана Бокея, спальные комнаты литератора и его родителей, фотографии, книги, личные вещи, фотоаппарат – ещё одна страсть писателя, и много других памятных вещей.

Оралхан Бокей родился в 1943 году в селе Шынгыстай Катон—Карагайского района Восточно—Казахстанской области. С детства он был окружён красотой и суровой природой Алтая, которая оказала большое влияние на его творчество.

Экспонаты продолжают пополнять музей, что-то приносят родные, что-то – коллеги и друзья.

В этот день также прошло торжественное открытие бюста Оралхана Бокея рядом с домом-музеем и презентация книги о жизни журналиста и писателя, в которой собраны воспоминания родных, коллег, различные статьи о его творчестве.

Посетители также смогли насладиться выставкой работ по итогам пленэра художников Казахстана «Краски Алтая». На экспозиции было представлено более пятидесяти картин, написанных по известным произведениям писателя. Все они были переданы в фонд дома-музея Оралхана Бокея.

Сильные, быстрые, смелые

После открытия музея почётным гостям вручили медали «Оралхан Бөкейге 80 жыл» за вклад в развитие Катон-Карагайского района. Мероприятие продолжилось на ипподроме в селе Катон-Карагай, здесь прошли республиканские состязания по национальным видам спорта – байге, аударыспаку, қойкөтеру, қолкүрес (армрестлинг), арқантарту (перетягивание каната).

Природа в этот день решила испытать спортсменов и зрителей на прочность, резко меняясь от нестерпимой жары к проливному дождю – таков уж суровый нрав Алтая. Хотя к началу соревнований ливень закончился и даже на некоторое время выглянуло солнце, холодные капли дождя и ветер периодически охлаждали разгорячившихся на скачках коней и их всадников.

По итогам соревнований победители получили денежные призы. Главными наградами в состязаниях топ байге и аламан байге стали новенькие автомобили, один из которых достался нашим соседям из области Абай, а второй уехал в Алматинскую область.

– Я участвую в байге с девяти лет, сейчас мне двенадцать. За это время множество раз побеждал на соревнованиях, и это мой двенадцатый автомобиль, – с гордостью рассказал юный всадник Абзал Турганбек. Он стал победителем в аламан байге – скачки на 25 километров.

Большим гала-концертом с участием отечественных звёзд завершился этот вечер на родине Оралхана Бокея, но юбилейные мероприятия на этом не закончатся. 15 сентября в Астане состоится круглый стол «Өз отыңды өшірме», в этот же день в театре «Жастар» пройдёт спекталь «Қар қызы». В Алматы с 28 по 30 сентября ожидается конференция писателей и международный Аламан айтыс.

Аяужан Утеулинова

Катон-Карагайский район