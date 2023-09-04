Генетический код Бошая Китапбаева

В небольшой личной библиотеке есть книга Бошая Китапбаева, которую он сопроводил дарственной надписью. Обращает внимание на себя изумительная каллиграфия, сохранённая автором, даже несмотря на почтенный возраст. Было ему на тот момент под девяносто лет, когда уже мало кто берётся за перо.

С тех пор стремительно пролетело около десяти лет, а сегодня, 2 сентября, замечательному человеку, фронтовику и герою труда исполнилось бы 100 лет – вековой рубеж.

В современных условиях для характеристики лучших ценностей общества, сформированных долгими годами, очень часто используется словосочетание старая школа – «old school». В ценный багаж её представителей входит и то, что прежде в школе им ставили почерк, был даже специальный предмет, называемый каллиграфией и чистописанием. Так вырабатывали стиль, прививали вкус к эстетике, а также утверждали, что по манере письма можно угадать черты характера человека, его духовный мир, культуру. И по поводу эпистолярного жанра тоже нельзя не обмолвиться, поскольку наши ветераны, как правило, не только владели устным словом, могли удержать внимание аудитории, но и прекрасно излагали свои мысли на бумаге, много писали.

Книгу под названием «Айта-айта Алтайды Бошай-ата қартайды» автор подписал собственноручно, причём сделал это редкой в сегодняшние дни перьевой ручкой с жидкими тёмными чернилами. Во многих его книгах приводятся письма, записки, деловые бумаги, где можно сразу оценить, насколько человек красиво пишет, будто вяжет «картину» не только букв, но и мыслей. И есть вполне реальное наблюдение, что при сканировании и печати первоисточников, оригиналов бумаг зачастую теряется строгость и чёткость линий, для полноты ощущений нужно видеть документы в подлиннике. В этом могут убедиться все, кому он подписал книги в дар.

На наш взгляд, одними из самых весомых творческих работ Бошая Китапбаева являются исследования в области родословной, которые выдержали издание и переиздание. В первом издании предисловие написал Оралхан Бокей, высоко оценивший труд неутомимого исследователя.

Усилиями нашего героя создано так называемое генеалогическое древо жителей Катон-Карагайского района, связанных родственными узами с другими людьми.

Что характерно и ценно, там указана преемственность между далёкими предками, нынешними земляками, чьи имена уже не будут преданы забвению, поскольку напечатаны на страницах книги. Очень многие современники отыщут в книге имена своих отцов, дедов, прадедов и так далее.

– Кем бы ты ни был, где бы не проживал, ты всегда должен знать и помнить свои корни, – говорил аксакал. – Не случайно древние предки из уст в уста передавали потомкам родословную как минимум до седьмого колена.

Тем самым в далекой древности заботились о том, что сегодня называют генетическим кодом, влияющим на очень важное и многое в нашем мире и в нашей жизни.

В противоречивую эпоху глобализации, а также обособления человека и общества, когда каждый сам по себе и сам за себя, старшее поколение всё равно убеждено, что каждый индивид по отношению к другому – брат. На этой идее общности всегда держался и держится наш мир.

Восточные мудрецы говорили, что для истинной оценки чего-либо обычно необходима проверка временем. Книги Бошая Китапбаева о родословной уже сегодня являются бесценными фолиантами, имеющими прикладное значение, позволяющими понять, кто мы, откуда и прочее. С годами крепнет убеждение, что в творчестве героя труда, фронтовика, талантливого руководителя заключается по сути его духовное завещание, предназначенное землякам, которым предстоит продолжить традиции наших предков.

Таир Сапаргалиев