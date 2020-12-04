Ядовитый   невидимка 

Забитый дымоход стал причиной отравления жителей Бородулихинского района угарным газом.

Две жительницы села Бородулиха поступили в центральную районную больницу с отравлением угарным газом. В медицинском учреждении пострадавшим оказали необходимую помощь.

Стоит отметить, что причина случившегося банальна – пренебрежительное отношение к правилам пожарной безопасности, а именно не прочищенный вовремя дымоход.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области в очередной раз напоминают жителям региона, проживающим в частном секторе, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и своевременно устранять нарушения, такие как забитый дымоход или трещины.

Также запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать детям следить за ними, применять для розжига печей на твёрдом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить печи в помещениях во время массовых мероприятий, сушить горючие вещества и материалы на расстоянии менее 0,5 метра от поверхности печи и дымохода, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Бородулихинский район