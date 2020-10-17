«Я хочу рассказать о Казахстане всему миру»

Докторант PhD НАО «Университет имени Шакарима города Семей» Шырын Кауанова на протяжении многих лет активно продвигает на международный уровень проекты «Рухани жаңғыру».

Шырын Кауанова в качестве менеджера университетского офиса «Рухани жаңғыру» и городского проектного штаба, работающего при университете, на прошедшем в Усть-Каменогорске фестивале «Рухани жаңғыру – мәңгілік елдің болашағы» была отмечена в номинации «Лучший штаб».

Шырын Кауанова – одна из самых востребованных представителей городской молодёжи. Девушка является основателем Центра искусств JaSTAR, а также увлечённо занимается научной деятельностью. Защитила диссертацию по теме межгосударственных исторических связей Казахстана и Турции. Десятки её научных статей на казахском и турецком языках опубликованы в международных и республиканских изданиях.

– Ещё будучи студенткой первого курса, я интересовалась культурой и историей Турции. А когда мне поступило предложение принять участие в программе обмена студентами «Академическая мобильность», согласилась не раздумывая. Прошла полугодовое обучение в одном из лучших турецких вузов – Университете Памуккале в городе Денизли, – рассказывает девушка.

Работая с молодежью, Шырын призывает юношей и девушек больше времени проводить в реальном мире.

– Раньше искусство исходило из жизни, а сегодня молодёжь живёт в виртуальном пространстве, – говорит она. – Они черпают свой опыт из придуманного мира. Зачастую становятся марионетками в чужих руках. Необходимо донести до молодых людей, что к виртуальному миру надо относиться с крайней осторожностью. Человек, ищущий достоверную информацию, должен обращаться к книгам, уделять больше внимания общению с близкими людьми.

А самое главное, отмечает девушка, с юных лет необходимо развиваться духовно и интеллектуально.

– В средние века большой вклад в развитие культуры и

науки Запада и Востока внесли молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет. В их числе Готфрид Лейбниц, разработавший интеграл и дифференциал, Жан-Франсуа Шампольон, освоивший науки до 16 лет. Вы думаете, что в эпоху Ренессанса были такие же возможности, как в XXI веке?! Конечно, нет. Любое искусство, науки, языки лучше постигать до двадцати пяти лет. Благодаря интернету это стало доступно. Было бы желание, – говорит девушка.

В период пандемии для студентов вуза Шырын Адилкызы организовывала онлайн-конференции, в которых приняли участие выдающиеся деятели культуры и искусства Турции. Они прочитали для казахстанских студентов интересные мотивационные лекции.

Так, известный турецкий исполнитель Кая Кузуджу подчеркнул, что казахский кюй является частью духовного наследия кочевых народов, частицей традиционной культуры, которую важно сберечь для потомков.

Один из авторов, переводивший на турецкий язык трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники», молодой ученый-тюрколог Мурат Айдынлы в совершенстве знает казахский язык, увлечён литературой. Особенно хорошо знаком с творчеством казахского поэта, публициста Магжана Жумабаева, интересные факты из жизни которого он рассказал студентам.

Совмещая преподавательскую деятельность, Шырын

Кауанова руководит дипломными работами, пишет научные статьи, в которых рассматривает фундаментальные проблемы отечественной истории, раскрывает исторические факты, касающиеся судьбы казахских диаспор, оказавшихся не по своей воле вдали от родины.

– Радует, что всё больше молодых турецких учёных интересуется жизнью и творчеством Абая, – говорит Шырын. – В совместных онлайн-конференциях принимает участие много турецкой молодёжи. В социальных сетях друзья из Турции часто пишут, что мечтают побывать на земле Абая, хотят изучать казахский язык. Думаю, как только пандемия завершится, в Жидебай прибудет большое количество туристов, – уверена молодой учёный.

Кстати, к 175-летию Абая в турецком городе Анкара при поддержке Посольства Турции и Международной тюркской академии была издана книга, в которую вошли переведённые на турецкий язык редкие документальные статьи об Абае. Большой труд внесли такие ученые, как Н. Бирай (Университет Памуккале), Г. Курмангалиева – Ерджиласун (Университет Гази), С. Саглам (Университет Памуккале).

По словам Шырын, переводить с казахского языка на турецкий язык намного тяжелее, чем наоборот.

– Хоть я и непрофессиональный переводчик, – признаётся она, – но мне часто приходится им быть, когда к нам в город приезжают гости из Турции. Самый тяжёлый для меня был перевод встречи турецких инвесторов и акимата города по вопросам экономического сотрудничества.

На наш вопрос, почему она выбрала своей профессией педагогику, Шынар отвечает, что это самое правильное решение в её жизни.

– Если бы мне вновь пришлось стоять перед выбором профессии, – говорит она, – я не задумываясь выбрала бы этот путь. Мне интересно заниматься наукой. Это моё призвание. Радует, что государство уделяет особое внимание сфере образования и науки. Закон о статусе педагога, на мой взгляд, – эффективный механизм повышения стабильности молодых специалистов, работающих в сфере образования. С уверенностью могу сказать, что благодаря широкому использованию предоставленных возможностей мы сможем повысить свой профессиональный уровень в сфере образования и науки.

Шырын Кауанова – яркий пример современного учёного. Талантливая и целеустремлённая, уверенная в том, что впереди её ждёт множество открытий, достижений и побед.

– О Казахстане слышали многие, но для некоторых наша страна остаётся неизведанной, – говорит девушка. – Мне хочется рассказать о ней всему миру, о её удивительных людях, создававших историю, о тайнах, которые ещё предстоит узнать нашим потомкам.

Аида Жумекенова

Cемей