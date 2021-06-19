Взвешенный подход

Рациональное использование учебных площадей, создание комфортных условий для обучения, соответствующих всем современным стандартам, строительство новых школ в регионе обсудили на заседании по вопросам реализации программы партии Nur Otan «Достойную жизнь каждому».

По информации пресс-службы акима области, по поручению главы региона Даниала Ахметова создана комиссия, которая проведёт срочный анализ заполняемости школ.

Аким области подчеркнул, что в Восточном Казахстане решена проблема дефицита ученических мест, трёхсменных и аварийных школ. Более того, скоро в ряде населённых пунктов будут сданы в эксплуатацию новые учебные заведения.

Так, в Семее будут построены сразу три школы – в микрорайонах Карагайлы, Восточный и Степное, в Усть-Каменогорске – две. Современную школу на 600 мест в Риддере планируется запустить в следующем году. Также новые учебные корпуса появятся в Аягозе, посёлке Касыма Кайсенова и в Урунхайке. Строительство шести из этих школ запланировано в рамках партийной программы «Достойную жизнь каждому».

Глава региона также отметил, что на сегодняшний день в области функционирует 51 деревянная и саманная школа. Они в удовлетворительном состоянии, но чтобы продолжать строить новые учебные заведения, необходимо провести качественный анализ потребности населённых пунктов в дополнительных ученических местах.

– Важно провести качественный анализ заполняемости учебных заведений в сёлах и посёлках, чтобы уже конкретно рассмотреть необходимость строительства школ, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Мы не должны отапливать пустые кабинеты, нужно максимально рационально использовать рабочее пространство школ и строить их только там, где это действительно необходимо.

Аким ВКО поручил создать комиссию, которая в недельный срок должна провести исследования и представить результаты. В её состав вошли не только руководители местных исполнительных органов, но и представители управлений образования, строительства, экономики и бюджетного планирования.

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