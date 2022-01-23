Взвешенный подход

Завода по сжиганию мусора в областном центре не будет. Такое решение, принятое в Усть-Каменогорске, не осталось без внимания широкой общественности. Поскольку это касается экологической обстановки, а значит напрямую или косвенно затрагивает интересы очень многих сторон.

На официальной странице акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара в социальных сетях опубликована следующая информация: «За последнее время общественностью города неоднократно озвучивались вопросы целесообразности запланированного строительства мусоросжигающего завода. С учётом этого нами принято решение отказаться от строительства такого завода в черте города. В дальнейшем вопросы создания подобного рода предприятий будут рассматриваться с учётом требований действующего экологического законодательства».

Из дополнительной информации стало ясно, что «это не означает отказа от модернизации системы управления отходами в целом. Данная работа включает в себя комплекс мероприятий».

Если немного абстрагироваться от конкретной ситуации, нужно взять во внимание, что вопрос экологии для местных органов власти и населения является приоритетным и непростым. Так сказать, обоюдоострым. Задача утилизации мусора по-прежнему остаётся актуальной и с каждым днём, годом становится всё острее. Это также является экологической проблемой, которую надо решать в экстренном порядке. Никто не хочет оказаться однажды под завалами мусора и жить в условиях реальной свалки. Грубо говоря, любимый город превратить в полигоны ТБО. Другое дело, чтобы сама технология сбора и утилизации бытовых отходов не создавала новых проблем, явного вреда экологии, не усугубляла и так сложную ситуацию.

При идеальном подборе технологии может ли такой завод вплотную соседствовать с населённым пунктом, тем более дислоцироваться в городской черте? Это вопрос. Потому-то в столь чувствительных моментах необходим разумный баланс, просчитанный экспертами, экологами на сто рядов.

Вернёмся к теме, точнее, к основе принятия решения. По информации, имеющейся в открытом доступе, в ноябре 2021 года в Департамент экологии по ВКО поступило заявление о намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации завода по энергетической утилизации коммунальных отходов в Усть-Каменогорске. На основе ст. 67 Кодекса по этому заявлению проведён скрининг и определена сфера охвата оценки воздействия на окружающую среду. Собраны различные предложения и замечания общественности, государственных органов исполнительной власти.

О подготовке соответствующего заключения сообщили в пресс-службе экологического ведомства.

Добавим, что Департамент экологии по ВКО обеспечил открытость и прозрачность всех процедур. К обсуждению привлечены экологи-активисты и эксперты в сфере экологии. Именно научный подход, рекомендации учёных стали основой итогового протокола по скринингу.

В результате совместных действий акиматом Усть-Каменогорска принято решение отказаться от строительства мусоросжигающего завода в черте города.

Что касается завода по сортировке отходов, то его строительство, по информации городских властей, будет продолжено. Строительно-монтажные работы уже завершены на 80 процентов.

Предприятия подобного профиля, как изначально заложено по проекту, позволяют прагматично использовать твёрдые бытовые отходы. Отделять полезное от бесполезного. В первом случае направить годное сырьё на переработку, извлекать доходы из отходов, а во втором – отгрузить на свалку отсеянный и бесполезный мусор в перспективе для полной и безопасной его утилизации.

По мнению многих специалистов, это экономически привлекательная и выгодная ниша рынка, также реальный бизнес для предпринимателей, способный приносить конкретную прибыль из бросовых материалов.

Параллельно реализуется проект обустройства нового полигона хранения ТБО за чертой города. Совместная работа ведётся в сотрудничестве с ЕБРР.

Таир Сапаргалиев

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой