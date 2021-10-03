Выбрали путь педагога

День открытых дверей для молодых специалистов области провели в Доме учителя в Усть-Каменогорске.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, организовал филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО совместно с областным управлением образования.

Напомним, Дом учителя был открыт в Усть-Каменогорске в конце 2019 года. Сегодня он является инновационным, методическим и образовательным центром Восточно-Казахстанской области. В его стенах педагоги региона проходят обучение на курсах повышения квалификации, получают методическую помощь, обмениваются опытом и педагогическими инновациями. Для этого в Доме учителя созданы все условия.

По словам организаторов встречи, работа с молодыми учителями чрезвычайно важна, ведь так они получают необходимую научно-методическую поддержку и в результате легко вникают в тонкости профессии.

В мероприятии приняли участие молодые педагоги, представители Регионального центра «Шығыс», филиала Центра педагогического мастерства АОО «НИШ», Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, руководители методических кабинетов отделов образования городов и районов.

С приветственным словом в онлайн-режиме к участникам встречи обратилась председатель правления АО «НЦПК «Өрлеу» Асель Мухаметжанова. Она отметила, что сейчас внедряется новая система повышения квалификации педагогов, предусмотрен так называемый боковой вход в профессию.

– В связи с этим мы практически полностью обновляем базу образовательных программ. АО «НЦПК «Өрлеу» в этом году участвует в подготовке государственной программы поддержки молодых педагогов при вхождении в профессию, инициатором которой выступил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, – рассказала Асель Мухаметжанова.

И. о. руководителя отдела дошкольного, общего среднего образования Управления образования ВКО Булбул Козыбаева вручила грамоты молодым педагогам за достигнутые успехи в работе.

Также участников приветствовал ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген.

– В целом, по направлению подготовки педагогов наше учебное заведение является одним из ведущих в стране. За свою 70-летнюю историю выпустили более 60 тысяч учителей. Наши выпускники успешно работают на территории области, во всех регионах страны, а также за рубежом. С особой гордостью хочу сказать, что 80 процентов директоров школ Восточного Казахстана – выпускники Amanzholov University, – сказал Мухтар Толеген.

Он подчеркнул, что сегодня у молодёжи особый интерес к педагогической деятельности. Так, если в 2017 году в ВКУ поступили семь обладателей знака «Алтын белгі», то в этом году их количество достигло 112. Вместе с тем выбрали путь учителя 217 обладателей аттестатов с отличием. При этом вуз лидирует в направлении трудоустройства выпускников.

– Впервые в этом году наши выпускники, обучившиеся педагогической специальности, сдали Национальный квалификационный тест. Отрадно, что среди 67 вузов страны, готовящих будущих педагогов, наш университет занял четвёртое место, – рассказал ректор.

Добавим, 27 учителей городских и сельских школ, которые участвовали в заседании, получили сертификаты на прохождение курсов Ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации ВКУ им. С. Аманжолова.

С предстоящим праздником присутствующих поздравила заместитель председателя ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки Восточно-Казахстанской области» Елена Крупко и наградила ценными подарками молодых педагогов, вручила нагрудные ленты последователям династии учителей.

Директор Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая Фархад Курманов в честь праздника подарил Дому учителя цифровую энциклопедию «Қазақтың батырлық жырлары».

Из числа молодых специалистов с ответным словом выступили педагог Колдененской средней школы-сада Урджарского района Улболсын Кажыгалым и педагог Верх-Убинской общеобразовательной средней школы Шемонаихинского района Анна Крекотова.

В рамках экскурсии по Дому учителя гости посетили кабинеты Монтессори, Maker Space (творческая мастерская), информационно-методический центр, студию видео- и звукозаписи, зал истории института. Также они ознакомились с методическими изданиями преподавателей филиала.

В практической части мероприятия педагоги участвовали в мастер-классах и тренингах, которые организовали опытные тренеры. Преподаватели и методисты филиала АО «НЦПК «Өрлеу» провели индивидуальные консультации для молодых специалистов по планированию урока, составлению дескрипторов, критериальному оцениванию.

Учителя пополнили свою копилку педагогического мастерства методическими рекомендациями и учебными пособиями, разработанными областным филиалом центра «Өрлеу».

В завершение директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО Гаухар Жуманова поблагодарила молодых специалистов и пожелала им креативных идей, творческого вдохновения и призвала к дальнейшему сотрудничеству.

– Двери Дома учителя всегда открыты для педагогов области, – резюмировала Гаухар Жуманова.

Гульжан Естаева