Выбираем, где лечиться

В регионе стартовала ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам.

В Восточном Казахстане началась ежегодная кампания по принципу свободного выбора в пределах территории проживания организации первичной медико-санитарной помощи. Прикрепиться к поликлинике можно в течение двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября.

Это возможность для жителей региона изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» ВКО Нурлан Кидирбаев.

– Ознакомиться со списком поликлиник, доступных для прикрепления, можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику». Прикрепившись к организации первичной медико-социальной помощи, пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приёмы участкового врача, наблюдение за своим состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию. Хочу отметить, кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. При этом организация должна будет заключить договор с фондом на оказание услуг ПМСП на предстоящий год, – подчеркнул Нурлан Кидирбаев.

Также и.о. заместителя руководителя Управления здравоохранения области Айнаш Капанова сообщила, прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими способами.

– При наличии ЭЦП можно прикрепиться через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. Отдельные категории населения могут сделать это непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме и предъявить документ, удостоверяющий личность, – добавила А. Капанова.

Важно, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.

– В этом году внесли поправки в приказ министра здравоохранения РК от 5 сентября 2022 года, появился альтернативный способ застраховаться, оплатив взносы за 12 будущих месяцев, что позволит иметь доступ к медпомощи в ОСМС в течение года, – отметил руководитель ФСМС.

В завершение брифинга Н. Кирдирбаев сообщил, в рамках ГОБМП иностранцы, временно пребывающие в РК из стран СНГ, имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности. С момента устранения угрозы жизни больного или здоровью окружающих, дальнейшее оказание помощи осуществляется на платной основе.

– Для плановой госпитализации, приёма узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС. Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте фонда и в Telegram через SaqtandyryBot, контакт центр 1406, Qoldau 24/7, – заявил Нурлан Кидирбаев.

Наргиз Еркінбекова

Фото Тлеубека Шаяхмета