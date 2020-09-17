Второе дыхание в спорте 

Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» нашло отклик у каждого казахстанца. Тому способствовал широкий спектр приоритетных тем, обозначенных Президентом. В числе основных положений – развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Прима лёгкой атлетики, самая титулованная спортсменка Казахстана, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РК, победительница «Бриллиантовой лиги», чемпионатов мира и Азии, майор Вооруженных Сил РК, обладательница орденов «Парасат», «Барыс» и других государственных наград Ольга Рыпакова поделилась своим видением ситуации по развитию массового и детского спорта.

– Все направления, обозначенные Главой государства в Послании, актуальные и важные. Для меня, как профессиональной спортсменки, особый интерес представляют перспективы развития массового и детского спорта в стране в целом и в регионе в частности. Касым— Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать поддержке и развитию массового спорта, физкультуре и, конечно, детским спортивным секциям.

Массовый спорт – это физическая активность нашего населения, укрепление здоровья и общего состояния. Спорт не только помогает быть крепким и выносливым, но и улучшает настроение, самочувствие и повышает стрессоустойчивость. Спорт полезен всем.

– Глава государства поручил открыть детские спортивные секции в каждой области, крупных районных центрах. Вы разделяете такой подход?

– Полностью поддерживаю это решение. Неслучайно акцент сделан именно на развитии детского спорта, ведь подрастающее поколение – будущее независимого Казахстана, и именно с детства нужно прививать стремление быть здоровым, словом, правильное отношение к жизни.

В целом в ВКО большое внимание уделяется развитию спорта. Так, до пандемии Федерация лёгкой атлетики региона и страны организовывала огромное количество забегов, марафонов, стартов различного уровня, в том числе детские, школьные, любительские, профессиональные. От старта к старту желающих принять участие в массовых пробегах только растёт. Даже в условиях карантина мы проводили онлайн-челленджи, например, бегали вокруг дома или выполняли отжимания.

– Каковы были особенности тренировок в период карантина и как они проводятся сейчас?

– Пандемия коронавируса внесла большие коррективы во все сферы деятельности. В спорте сразу же произошли значительные изменения, отмена всех планов. Самое большое событие этого года – Олимпиада в Токио – была перенесена на следующий год. И, естественно, из-за этого поменялись расписания всех тренировок. Мы до последнего надеялись, что Олимпийские игры состоятся, но позже. Тренировались по специальному плану, заточенному на результат на Олимпиаде. Но когда начался карантин и все были вынуждены оставаться дома, многие спортсмены просто перестали тренироваться.

Я сама только поддерживала физическую форму, стараясь быть активной, чтобы не набрать лишних килограммов. Но подготовкой это назвать нельзя! Хотелось скорее вернуться в строй, на стадион, чтобы не начинать всё с нуля. На данный момент у спортсменов появилась возможность заниматься в парках, на стадионах и специализированных спортплощадках. Теперь готовимся к зимнему сезону. Надеюсь, что зимой пройдут соревнования, это необходимо, чтобы не забыть соревновательную практику.

– Где Вы сейчас тренируетесь и когда начнутся сборы?

– Я тренируюсь в легкоатлетическом центре и в парке «Самал», пока позволяет погода. Планируем, если всё будет хорошо и старты не отменят, провести несколько соревнований, чтобы было легче перейти на летний сезон и набрать необходимую соревновательную форму к Олимпийским играм.

Насчёт сборов, пока всё под большим вопросом. Если эпидситуация улучшится и границы откроют, а Национальный олимпийский комитет разрешит выезды, то мы с радостью отправимся на них. Спортсмены ведут «кочевой» образ жизни и уже порядком засиделись на одном месте. Дома тренироваться сложнее, отвлекают бытовые дела, и подготовка проходит не так качественно.

– Посоветуйте, как поддержать себя в тонусе?

– Ежедневно выполнять физические упражнения по мере возможности, с учётом личных предпочтений. То, что доступно всегда, – это бег, ходьба, утренняя зарядка. Элементарно, когда человек просыпается, он может сделать несколько простых движений для тонуса, хорошего настроения и зарядиться энергией на весь день. Многие любят скинуть напряжение трудового дня в спортзале после работы. У нас в городе есть замечательные места для пробежек и прогулок – набережные и парки. Причём весь секрет не в интенсивности таких нагрузок, а в их регулярности!

Елена Пашке

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