Всё по высшему разряду

В преддверии Дня столицы в Семее открылся новый корпус перинатального центра.

В вопросах защиты материнства и детства, государственной поддержки этой категории населения одну из главенствующих ролей играет сфера здравоохранения. То, что ещё десять – пятнадцать лет назад было мечтой наших врачей и их пациентов – доступ к новейшим методикам и оборудованию, – сегодня становится стандартом оказания медицинских слуг

Новый корпус перинатального центра открыт в бывшем хирургическом корпусе БСМП по ул. Жамакаева, 100/А. Здесь провели капитальный ремонт в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости», подрядчиком выступило ТОО «Байсын-А». Уже завершены все подготовительные работы, включая лицензирование и санитарную обработку. Стоимость проекта составила свыше 713 млн тенге. Пятиэтажный корпус будет функционировать, как родовспомогательное учреждение и рассчитан на 85 коек. Здесь с 4 июля принимают рожениц без патологий.

– В центре города будет функционировать большой кластер, что обеспечивает общедоступность и централизацию всех основных служб, – говорит главный врач перинатального центра Архат Даирбеков. – Пациенток, находящихся в группе риска, будут принимать в первом корпусе, а здесь – пациенток без патологий. Уже открыто Центральное стерилизационное отделение, которого раньше у нас не было, и баклаборатория. Благодаря финансированию из областного бюджета корпус оснащён самым современным оборудованием. Теперь также разрешены партнёрские роды. Обеспечены комфортные условия как для самой матери, так и для её родственников.

Перинатальный центр Семея обслуживает жителей города и близлежащих районов. На сегодня в медицинском учреждении работают свыше пятисот специалистов разного профиля. Сам центр имеет три отдельно стоящих корпуса. Первый из них теперь будет принимать лишь пациенток группы повышенного риска (преждевременные роды, осложнённая беременность, тяжёлые экстрагенитальные заболевания и т.д.).

Открытие третьего корпуса планируется в сентябре текущего года. С 1 марта из временного здания студенческой поликлиники сюда переехал МГК, и начат приём беременных. Вместе с тем, на основании протокольного решения акима области Даниала Ахметова, с целью снижения инвалидизации среди детского населения по ВКО, в Семее также планируется открытие Центра детской реабилитации и катамнеза. Уже заключён договор с корпоративным фондом «Қамқорлық қоры» при фонде Нурсултана Назарбаева. Реализация этих проектов, по словам специалистов, даст возможность организовать централизованное оказание медицинских услуг и повысить их качество.

Наргиза Омарканова

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Семей