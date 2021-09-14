Всё начинается с семьи

Накануне Дня семьи в Восточном Казахстане наградили лауреатов ежегодного национального конкурса «Мерейлі отбасы».

Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В семье начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Указом Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2013 году в Казахстане был учреждён День семьи, который отмечается во второе воскресенье сентября. В республике проводится комплексная работа по повышению качества жизни казахстанцев, семейная политика является ключевым приоритетом государства. Особое внимание уделяется решению проблем неполных, многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Оказание материальной поддержки через систему пособий и выплат – это лишь малая часть того, что делает государство для поддержки института семьи.

Жителей Восточного Казахстана с Днём семьи поздравил аким ВКО Даниал Ахметов. По его словам, это один из главных праздников, потому что успешная страна может быть построена только на основе крепких и дружных семей, где люди поддерживают друг друга, вместе стремятся изменить жизнь к лучшему.

– Фундамент семьи – взаимное уважение, любовь, готовность всегда подставить плечо. Именно в таких семьях вырастают дети, которые достигают больших высот, – отметил глава региона.

С 2013 года в Казахстане проводится конкурс «Мерейлі отбасы», целью которого является популяризация семейных ценностей. Накануне Дня семьи в Восточном Казахстане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы». В мероприятии, состоявшемся в онлайн формате, принял участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

Конкурс, ставший уже доброй традицией, в этом году объединил 217 семей из всех 19 городов и районов области. Среди участников были и молодые семьи, и те, кто отпраздновал «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы, трудовые династии, спортивные, творческие семьи, семьи меценатов и предпринимателей, волонтёров, семьи, воспитывающие приёмных детей, и многие другие. Но их объединяло одно – все они стали примером для подражания в укреплении семейных уз, уважении к старшим, сохранении традиций.

Обладателями диплома лауреатов конкурса и денежного сертификата от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева стала семья Темирхановых из Семея. Это интернациональная семья, которая была создана 23 года назад. Алтай и Марина Темирхановы воспитывают семерых детей, четверо из которых – приёмные.

Глава семьи Алтай Калиханович – мастер на все руки. Соседи часто обращаются к нему за помощью, чтобы что-то починить, воспользоваться его инструментами – и никогда никто из них не получил отказа. Марина Александровна является представителем родительской общественности города, председателем родительского совета школы. За хорошее воспитание детей и активное участие в жизни школы Алтай и Марина имеют множество наград и благодарственных писем. Семья старается участвовать в социальных проектах, оказывает помощь дому престарелых, помогает знакомым одиноким пожилым людям, участвует в благотворительности, занимается всесторонним развитием детей. Денежный приз в размере 5 млн тенге супруги решили потратить на строительство дома.

– Когда сказали, что мы выиграли областной тур, для нас это было шоком. Я считаю, мы обычная хорошая семья, мы любим друг друга, любим детей, делаем то, что нравится. Для нас огромная честь, что нашу семью посчитали достойной представлять область. Весной планируем начать строительство нового дома, – рассказала Марина Темирханова.

Второе место заняла семья Дидархановых из Риддера. Глава семьи Даурен работает спасателем. Именно под его руководством совместно с другими службами проходила работа по локализации пожара в Риддере. Его жена Лаура – педагог в детском саду. Они родители четырёх замечательных детей. Их дружная семья – пример сплочённости, взаимопонимания и взаимоуважения.

Бронзу конкурса «Мерейлі отбасы» в регионе завоевала семья меценатов Мамырбек из Зайсанского района. В образцовой семье Сагатбека и Лайтан 6 детей и 18 внуков. В 2003 году они переехали по программе «Кандастар» из Китайской Народной Республики. Начали заниматься земледелием, скотоводством и создали семейный бизнес. Семья производит и реализует подсолнечное масло, корма для животных. Второй сын Сагатбека и Лайтан Бiрлiк основал компанию по производству и экспорту блюд казахской национальной кухни. В год основания компания впервые экспортировала в Китай 22 тонны продукции из проса и талкан. На ярмарке в Нур-Султане, в рамках дней Восточно-Казахстанской области, также реализовали 1,5 тонны продукции.

Можно с уверенностью сказать, что победители конкурса «Мерейлі отбасы» отлично справляются с задачами по укреплению института семьи и сохранению семейных ценностей.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО