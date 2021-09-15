По стопам отца

12 сентября, во второе воскресенье первого осеннего месяца, в Казахстане отметили День семьи. Что может укрепить отношения между отцами и детьми? Любовь и уважение, ответите вы. А ещё – общность интересов, общая профессиональная деятельность. Именно поэтому так ценятся в любом коллективе трудовые династии, где отцы и дети трудятся вместе, передавая опыт поколений молодым специалистам.

Трудовых династий в любой отрасли – сотни. Гордятся ими железнодорожники, педагоги, врачи, производственники. Есть такие династии и в правоохранительных органах. Данияр Мукашев, инспектор службы 2-го батальона полиции Управления специализированной службы охраны ВКО, старший лейтенант, после множества проб и ошибок в поисках собственного жизненного пути всё же избрал для себя стезю, «протоптанную» его отцом, старшим лейтенантом той же службы охраны Багдатом Мукашевым.

– Отец пришёл работать в правоохранительные органы в 1993 году обычным сержантом, чтобы охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность на стратегически важных объектах. 17 лет он отдал этой службе и вышел на пенсию по выслуге лет в 2010 году, когда ему исполнилось 45 лет, – рассказывает Данияр Мукашев.

Данияр же с детства мечтал стать профессиональным футболистом. Он много лет играл в команде «Иртыш» полузащитником и даже стал кандидатом в мастера спорта по футболу. Но не сложилось. Впрочем, он не унывает. Сейчас, на службе в правоохранительных органах, продолжает успешно играть в любимую спортивную игру. И весьма успешно, надо сказать. Так, сборная 2 БП УССО ВКО в 2017 и 2018 годах дважды занимала первое место в чемпионате по футболу среди команд специализированной службы охраны республики, а в 2018 году стала бронзовым призёром чемпионата РК среди всех силовых структур. Так что футбол в жизни Данияра Мукашева присутствует, хоть и не стал для него профессией.

В годы, когда пришла пора избирать свой жизненный путь, Данияр поступил на специальность «педагог-психолог» в ГУ им. Шакарима, который с успехом окончил в 2013 году. И сразу же был призван в ряды казахстанской армии, в мотострелковую часть Сухопутных войск РК, дислоцировавшихся в военном округе Отар.

Демобилизовавшись в 2014 году, молодой мужчина занялся предпринимательской деятельностью. Стал пригонять из-за рубежа автомобили на продажу, привозил различные товары. Дело, вроде бы, пошло. Но не было чувства уверенности в завтрашнем дне, стабильности. Тогда Данияр обратился за советом к отцу: куда пойти, кем стать, чтобы обеспечить себя и молодую семью? И Багдат Канапьянович, ни минуты не сомневаясь, посоветовал сыну пойти в полицию, туда, где он проработал добрых 17 лет.

– Физическая подготовка у тебя, сынок, на высоте. За плечами высшее образование, ты молод, здоров, пунктуален, вежлив, отзывчив. Все эти качества тебе пригодятся во время службы, – отметил Багдат Мукашев.

Сын прислушался к словам отца. Подал заявление в УВД Семея, сдал тесты, прошёл экзамен по физподготовке и устроился рядовым в тот самый второй батальон УССО ВКО, где и служит поныө не. Карьера его быстро пошла вверх. Старательного и исполнительного рядового уже через год выдвинули на должность и. о. инспектора-психолога, тут, как говорится, пригодился диплом педагога-психолога. С января 2019 года стал заместителем командира взвода, в августе 2020-го Данияр Мукашев назначен командиром взвода, но в мае 2021 года ушёл с должности по собственному желанию и снова стал инспектором службы.

– Я нисколько не жалею, что пришёл служить в правоохранительные органы. Мы охраняем стратегические объекты от возможного нападения террористов. Работа эта важная и нужная, – считает старший лейтенант Данияр Мукашев.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей