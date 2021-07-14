Достойный пример и опора

Уже много лет в стране проходит ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы». В числе конкурсантов — лучшие семьи со всех регионов страны. В Семее наградили победителей городского этапа конкурса. Торжественная церемония прошла в библиотеке имени Абая.

Все устремления и мечты человека, его лучшие качества берут своё начало в семье. С раннего детства воспитывается характер, прививаются принципы, которыми он будет руководствоваться всю жизнь. Чтобы поддержать и сохранить этот удивительный и самый важный в жизни каждого институт, повысить его статус, проводится огромная работа на государственном уровне.

– «Мерейлі отбасы» – это традиционный конкурс, в котором семьи нашего города с удовольствием принимают участие. В этом году, к сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс прошёл в режиме онлайн, – рассказала президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева. – В библиотеке Абая мы собрали шесть семей, которые своим примером пропагандируют семейные ценности и устои. Принимают участие и интернациональные семьи, и патронатные. Словом, все разные и каждая по-своему уникальна.

В рамках конкурса участники представили видеорассказы о своих династиях и поделились результатами совместной творческой работы. Победителями городского этапа конкурса стала семейная чета Марины и Алтая Темирхановых, которые воспитывают семерых детей. Теперь им предстоит достойно представить родной город на областном этапе конкурса.

– Я являюсь патронатным воспитателем. Плюс ко всему у нас с супругом, можно сказать, семейный бизнес. Мы занимаемся ремонтом, отделкой домов и квартир. Много времени уделяем детям, стараемся активно участвовать в жизни города, – поделилась Марина Темирханова. – Ещё я председатель родительского комитета школы, муж представляет Совет отцов. С семьей курируем дом престарелых, оказываем посильную помощь. На конкурсе мы представили видеорассказ о каждом из членов нашей семьи и видеоролик, где показали пантомиму.

В семье Марины и Алтая семь ребятишек, старшему сыну уже 22 года, младшему – год. Родители признались, что для них огромная честь и ответственность представлять город на областном этапе конкурса.

– Хочется сказать спасибо всем, – сказала Марина. – Каждая из семей-конкурсантов достойна представлять наш город. Такими семьями нужно гордиться!

Итоги республиканского конкурса будут подведены в сентябре, в преддверии Дня семьи.

Флора Левина

Фото из архива семьи Темирхановых

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